Vila Velha: ponte embaixo da 3ª Ponte vai ser demolida a partir de 25 de maio

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Vila Velha vai interditar, a partir da próxima segunda-feira (25), a ponte da Rua Castelo Branco, na Praia da Costa, para demolição da estrutura sobre o canal. O prazo estimado da obra é de até 30 dias. A ação faz parte das obras de macrodrenagem, tamponamento e implantação do parque linear no Canal da Costa.
A intervenção, segundo a prefeitura, ocorre na sequência de outras etapas já executadas na região. Em março, a ponte da Rua Dom Jorge de Menezes foi demolida e reconstruída, com rebaixamento da via e implantação de galerias de drenagem. O mesmo vai acontecer com a estrutura da Castelo Branco.
Na primeira fase, ocorre a demolição da ponte. Em seguida, serão instaladas galerias celulares de concreto no leito do canal. Na etapa final, as equipes executam a recomposição da base, pavimentação e acabamentos para liberação do tráfego.
Durante a interdição da Rua Castelo Branco, o tráfego será reorganizado nas vias do entorno, conforme sinalização indicada no local. Motoristas deverão utilizar a Avenida Hugo Musso como principal eixo de circulação, com conexões pela Rua Henrique Moscoso e Rua São Paulo.
Já os condutores que trafegam pela Rua Dom Jorge de Menezes (onde o trânsito já foi normalizado após as obras) poderão acessar rotas alternativas pelas vias internas do bairro, incluindo a Rua Luiz Fernandes Reis e a Avenida Desembargador Augusto Botelho.