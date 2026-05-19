Vila Velha: ponte embaixo da 3ª Ponte vai ser demolida a partir de 25 de maio

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Vila Velha vai interditar, a partir da próxima segunda-feira (25), a ponte da Rua Castelo Branco, na Praia da Costa, para demolição da estrutura sobre o canal. O prazo estimado da obra é de até 30 dias. A ação faz parte das obras de macrodrenagem, tamponamento e implantação do parque linear no Canal da Costa.





A intervenção, segundo a prefeitura, ocorre na sequência de outras etapas já executadas na região. Em março, a ponte da Rua Dom Jorge de Menezes foi demolida e reconstruída, com rebaixamento da via e implantação de galerias de drenagem. O mesmo vai acontecer com a estrutura da Castelo Branco.