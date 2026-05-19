Congestionamento intenso é registrado na subida da Terceira Ponte, sentido Vitória

Motoristas que seguem de Vila Velha enfrentam trânsito intenso na manhã desta terça-feira (19) na Terceira Ponte, principalmente na subida, no sentido Vitória. O fluxo de veículos é lento no trecho de acesso à Capital e provoca retenção para quem sai de Vila Velha.





A reportagem procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES) para saber se há ocorrência registrada no local e se existe previsão de melhora no trânsito e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.