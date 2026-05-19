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Lentidão na ponte

Congestionamento intenso é registrado na subida da Terceira Ponte, sentido Vitória

Publicado em

19 mai 2026 às 08:49
Trânsito intenso na subida da Terceira Ponte em direção a Vitória
Trânsito intenso na subida da Terceira Ponte em direção a Vitória Ceturb-ES

Motoristas que seguem de Vila Velha enfrentam trânsito intenso na manhã desta terça-feira (19) na Terceira Ponte, principalmente na subida, no sentido Vitória. O fluxo de veículos é lento no trecho de acesso à Capital e provoca retenção para quem sai de Vila Velha.


A reportagem procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES) para saber se há ocorrência registrada no local e se existe previsão de melhora no trânsito e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Crime qualificado

Filho de ex-vereador é preso por envolvimento em homicídio em Cariacica

Publicado em 18/05/2026 às 21:39
Matheu Danezio da Costa foi preso preventivamente na tarde de segunda-feira (18) Reprodução


Matheu Danezio da Costa, de 29 anos, filho do ex-vereador de Cariacica Joel da Costa, foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira (18) por envolvimento em um homicídio qualificado. O processo, que tramita em segredo de Justiça, foi instaurado em 2022. A decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica também abrange outro acusado.


Em 2020, Matheu chegou a concorrer ao cargo de vereador no município pelo extinto partido  PSL. Posteriormente, foi assessor de gabinete parlamentar da Câmara de Cariacica até ser exonerado do cargo comissionado em novembro de 2021. Em 2024, foi nomeado assessor Executivo no Gabinete do Prefeito Euclério Sampaio, deixando de constar no Portal da Transparência do município em junho de 2025.


A reportagem tenta contato com a defesa de Matheu. O canal segue aberto para manifestação.


O encaminhamento dado a ele foi questionado à Polícia Civil, que ainda não se manifestou.

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Por Redação

/
Por Redação
Em frente ao Ifes

Caminhonete invade ciclovia e derruba estrutura metálica na Avenida Vitória

Publicado em 18/05/2026 às 17:25
Caminhonete invade ciclovia da Avenida Vitória
Caminhonete invadiu a ciclovia na Avenida Vitória em frente ao Ifes Leitor | A Gazeta

Uma caminhonete Chevrolet S10 invadiu a ciclovia da Avenida Vitória, em frente ao Ifes (Instituto Federal do Espírito Santo), no bairro Jucutuquara, no sentido Centro da Capital capixaba, na tarde desta segunda-feira (18). Leitores que passaram pelo local informaram que o veículo derrubou a estrutura metálica de proteção. (Veja imagem acima)


O condutor disse à Guarda de Vitória que a caminhonete teria sido fechada por um ônibus e, para não atingir um motociclista que transitava no momento, acertou o gradil da ciclovia. Um guincho foi ao local e retirou o veículo. A corporação ainda disse que o trânsito está normal no local.


Até o momento, não há informações de feridos. A Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Inclusão

Vitória terá mutirão gratuito para mudar nome e gênero em documentos

Publicado em 18/05/2026 às 17:09
Brasil é o que mais mata pessoas trans no mundo, bem como
A falta de documentos adequados expõe essa população a dificuldades de acesso a serviços básicos
 Divulgação | PUC 

Para as pessoas trans que desejam realizar alteração de pronome e gênero, na quinta-feira (21) e sexta-feira (22), a Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade – Gold, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, realizará um mutirão de retificação de documentos. 


A ação vai acontecer na sede da Gold, em Vitória, e os atendimentos contarão com orientação individual sobre os documentos necessários. A coordenadora de ações e projetos da asssociação reforça que a atividade é necessária para o reconhecimento da identidade e humanidade da população trans.


  • Data: 21 e 22 de maio, das 9h às 17h
  • Local: Sede da Associação Gold - Avenida Presidente Florentino Avidos, 502, Edifício Alexandre Alexandre Buaiz, 502, Centro, Vitória.
  • Público-alvo: Pessoas trans e interessadas na retificação de nome e gênero em documentos civis.
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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em Vitória

Foragido é preso furtando fios de cobre em prédio de Jardim Camburi

Publicado em 18/05/2026 às 16:22

Um homem de 41 anos, que estava foragido da Justiça desde maio de 2025, foi preso no último sábado (16) enquanto tentava furtar fios de cobre em um prédio no bairro Jardim Camburi, na Capital do Espírito Santo.


Segundo a Guarda Municipal, o suspeito resistiu à prisão e os agentes precisaram usar uma arma de choque durante a abordagem. Depois, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.


Ainda de acordo com a corporação, o homem era procurado pelos crimes de furto qualificado e interceptação e possui antecedentes por roubo, estupro e homicídio. O nome dele não foi divulgado.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Acidente

Carreta bate e fica atravessada em trecho da Rodovia do Contorno em Cariacica

Publicado em 18/05/2026 às 15:29
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
A carreta ficou atravessada após o acidente na BR 101, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma carreta se envolveu em um acidente e ficou atravessada na pista nesta segunda-feira (18) no quilômetro 284 da Rodovia do Contorno (BR-101), em Cariacica. Conforme a Ecovias Capixaba, a pista no sentido Serra foi interditada e, segundo a concessionária, a ocorrência segue em andamento. 


Pelas imagens, é possível ver que o veículo ainda bateu e parte da cabine foi parar na área da vegetação às margens da pista. Não houve feridos. 


Uma ambulância, um guincho e um veículo de inspeção foram acionados. Segundo o Google Maps, o congestionamento começa próximo ao bairro Nova Rosa da Penha e se estende até Flexal. 

O aplicativo de navegação mostra que o trânsito está engarrafado no sentido Serra
O aplicativo de navegação mostra que o trânsito está engarrafado no sentido Serra Reprodução/Google Maps
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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Serviço

Vila Velha inicia retirada de fios sem uso em postes e ruas nesta semana

Publicado em 18/05/2026 às 14:05
Os fios representam risco à população e comprometem a organização da rede urbana Prefeitura de Vila Velha

A prefeitura de Vila Velha inicia, na terça-feira (19), a retirada de fios sem uso em postes e vias públicas do município. A ação será realizada em parceria com a EDP e empresas de telefonia e internet, com atuação em diferentes bairros da cidade.


A proposta é remover fios que representam risco à população, prevenindo curto-circuitos e incêndios. A iniciativa também busca organizar a rede urbana, reduzir a poluição visual e diminuir a sobrecarga nas estruturas.


De acordo com o secretário Municipal de Serviços Urbanos, San Clever Coutinho, a operação será conduzida em conjunto com as concessionárias responsáveis, com foco na identificação e retirada de cabos sem utilidade.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Norte capixaba

Mãe é presa por deixar filha de 5 anos sozinha em casa em Linhares

Publicado em 18/05/2026 às 12:38

Uma mulher de 36 anos foi presa suspeita de deixar a filha de 5 anos sozinha em casa, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu no domingo (17), após o Conselho Tutelar ser acionado por familiares da criança. Segundo a Polícia Militar, a mulher saiu de madrugada e deixou a menina sozinha por cerca de quatro horas.


Militares que atenderam à ocorrência informaram que a criança estava dormindo e que havia sinais de falta de higiene na residência, como lixo espalhado pelo imóvel e fezes de cachorro no quintal. Aos policiais, a mulher afirmou que não tinha as chaves da casa e que a filha costumava entrar no imóvel pela janela.


A Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e maus-tratos e encaminhada ao sistema prisional. O nome da presa não é divulgado para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A menina ficou sob os cuidados da avó.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Susto

Caminhão carregado de areia perde controle e atinge casa em Cachoeiro

Publicado em 18/05/2026 às 11:53
Caminhão de areia atinge casa em Cachoeiro
Caminhão de areia atinge casa em Cachoeiro Redes sociais

Um caminhão carregado de areia perdeu o controle e atingiu uma casa na manhã desta segunda-feira (18), no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu após o motorista realizar uma manobra.


Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Foram registrados apenas danos materiais na residência.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Mulher morre em acidente e motorista foge sem prestar socorro em Alegre

Publicado em 18/05/2026 às 11:31
Motociclista morre em acidente com carro em Alegre
Motociclista morre em acidente com carro em Alegre Redes sociais

Uma motociclista morreu após se envolver em um acidente com um carro na noite de domingo (17), nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Anutiba, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Gislaine Pereira da Cruz, de 37 anos.


Segundo a Polícia Militar, ela pilotava uma motocicleta Honda CG 150 e chegou a receber atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.


Ainda de acordo com os militares, o motorista de um Volkswagen Gol, envolvido na colisão, deixou o local sem prestar socorro à vítima. A motocicleta estava com a documentação regular e foi liberada para um familiar.


O corpo de Gislaine foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Regional de Alegre.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Homem é encontrado morto com faca cravada no rosto em casa em Linhares

Publicado em 18/05/2026 às 10:59

Um homem de 41 anos foi encontrado morto dentro de casa, com uma faca cravada no rosto, no distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no domingo (17). A vítima foi identificada como Arley Câmara Cardoso. De acordo com a perícia da Polícia Científica, ele apresentava diversas perfurações entre o tórax e o rosto.


Segundo a Polícia Militar, familiares estranharam o sumiço de Arley ao longo do dia e, no fim da tarde, começaram a receber mensagens informando que ele havia sido morto. O irmão dele foi até a residência e encontrou o imóvel trancado. Como ninguém respondeu, os familiares quebraram uma janela basculante para olhar o interior da casa e viram o homem deitado na cama. Após arrombarem a porta, confirmaram que ele já estava sem vida.


Ainda de acordo com o irmão, Arley era usuário de drogas e havia permitido que três homens, vindos da Bahia para trabalhar na colheita de café, morassem com ele.


Vizinhos relataram à Polícia Militar que dois desses homens foram vistos saindo da casa durante a madrugada, carregando mochilas em direção à rodoviária.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Familiares notaram o sumiço de Arley Câmara Cardoso e receberam mensagens afirmando que ele tinha sido morto
Familiares notaram o sumiço de Arley e receberam mensagens afirmando que ele tinha sido morto Montagem | A Gazeta
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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