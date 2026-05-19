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A partir desta terça (19)

Empréstimo consignado do INSS passa a exigir biometria facial; veja novas regras

Beneficiários terão também mais tempo para pagar empréstimos; enteda o que muda com nova lei que entra em vigor

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 09:40

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 mai 2026 às 09:40
Empréstimo consignado, INSS
Nova lei proíbe a contratação de consignado por telefone ou por procuração de terceiros. Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
BRASÍLIA - Novas exigências de segurança para empréstimos consignados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a valer a partir desta terça-feira (19). Aposentados e pensionistas que solicitarem esse tipo de crédito terão que validar a operação por biometria facial, pelo aplicativo ou site Meu INSS.
Os empréstimos consignados são valores descontados diretamente do benefício. A "anuência biométrica" está prevista na Lei nº 15.327/2026, que teve o objetivo de aumentar a segurança dos cidadãos. A nova lei proíbe a contratação de consignado por telefone ou por procuração de terceiros.
Veja o que muda
1) A partir de agora, o beneficiário, quando solicitar o consignado, receberá a proposta no aplicativo Meu INSS com o status "pendente de confirmação". 
2) A pessoa terá até cinco dias corridos para confirmar a operação por reconhecimento facial. Se o procedimento não for realizado dentro do prazo, o contrato é automaticamente cancelado.
3) Os beneficiários poderão ter mais tempo para pagar os empréstimos. O prazo aumentou de 96 meses para o limite de 108 parcelas (9 anos). 
4) Depois de acertado o crédito, a pessoa pode começar a pagar depois de até três meses.
Confira o passo a passo para obter o empréstimo consignado.

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