Reta final para o IR2026: 344 mil no ES ainda não enviaram a declaração

Faltando 10 dias para o fim do prazo de envio da declaração do Imposto de Renda em 2026, 344.450 contribuintes do Espírito Santo ainda não acertaram as contas com o Leão.





De acordo com informações da Receita Federal, até as 16 horas desta segunda-feira (18), 500.107 declarações de contribuintes do Estado foram recebidas pelo Fisco, o que representa 59% das 844.557 declarações esperadas em 2026.





O prazo para enviar as informações da declaração do Imposto de Renda se encerra no dia 29 de maio. O envio começou em 23 de março.





Segundo a Receita, das declarações recebidas, 64,8% usaram o modelo pré-preenchido e 53,9% optaram pela forma simplificada. Dos envios feitos pelos contribuintes do Espírito Santo, 64,8% têm valores a restituir, 18,6% precisam pagar e 16,6% não têm imposto.