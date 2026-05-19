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Imposto de Renda

Reta final para o IR2026: 344 mil no ES ainda não enviaram a declaração

Prazo para o acerto de contas com a Receita Federal termina no próximo dia 29; saiba quem precisa declarar

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 09:23

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

19 mai 2026 às 09:23
O atraso da declaração de imposto de renda pode gerar multas, juros e restrições financeiras (Imagem: Blossom Stock Studio| Shutterstock)
Mais de 500 mil contribuintes do Estado já enviaram a declaração do IR.
 Blossom Stock Studio| Shutterstock

Faltando 10 dias para o fim do prazo de envio da declaração do Imposto de Renda em 2026, 344.450 contribuintes do Espírito Santo ainda não acertaram as contas com o Leão.


De acordo com informações da Receita Federal, até as 16 horas desta segunda-feira (18), 500.107 declarações de contribuintes do Estado foram recebidas pelo Fisco, o que representa 59% das 844.557 declarações esperadas em 2026.


O prazo para enviar as informações da declaração do Imposto de Renda se encerra no dia 29 de maio. O envio começou em 23 de março.


Segundo a Receita, das declarações recebidas, 64,8% usaram o modelo pré-preenchido e 53,9% optaram pela forma simplificada. Dos envios feitos pelos contribuintes do Espírito Santo, 64,8% têm valores a restituir, 18,6% precisam pagar e 16,6% não têm imposto.

Quem precisa declarar

  • Rendimentos tributáveis: quem recebeu mais do que R$ 35.584,00 em valores que precisam de ajuste de imposto;
  • Atividade rural: quem recebeu R$ 177.920,00 no ano;
  • Aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 200.000,00;
  • Possuíam, em 31/12/2025, bens ou direitos de valor total superior a R$ 800.000,00;
  • Optaram pela isenção do imposto sobre o ganho de capital de venda de imóveis residenciais;
  • Possuem bens, direitos ou entidades controladas no exterior conforme legislação vigente;
  • Quem passou à condição de residente no Brasil no ano de 2025.

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