Cade vai investigar venda de seguradora do Banco Master para o PicPay

Apesar de ter aprovado na semana passada a compra da seguradora Kovr, do grupo do Banco Master, para o PicPay – banco digital fundada no Espírito Santo e que hoje pertence ao grupo J&F –, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou a abertura de um procedimento para investigar possíveis irregularidades no negócio.





A área técnica vai investigar se houve prática de “gun jumping”, uma possível consumação antecipada do negócio e que pode resultar em aplicação de multa.





Em despacho publicado na semana passada, a Superintendência-Geral do Cade chegou a decidir pela aprovação sem restrições do ato de concentração entre o PicPay e as empresas Kovr Participações e Estrutural Corretora Assessoria e Consultoria de Seguros.





A Kovr integrava a estrutura ligada ao Banco Master e aparecia entre os negócios que seriam segregados no processo envolvendo o BRB e a instituição financeira fundada por Daniel Vorcaro.





Nos autos, consta que o movimento é visto pelo PicPay como uma oportunidade estratégica para expandir seu ecossistema financeiro, com atuação também nos segmentos de seguros, capitalização e previdência complementar aberta, integrando esses serviços ao seu ecossistema digital e à base de usuários.





Pelo lado dos vendedores, a operação tem um lado financeiro e estratégico focado na aceleração do crescimento através da tecnologia e da escala de distribuição do PicPay. O Grupo Kovr atua como uma holding que detém 100% de empresas de seguros, previdência e capitalização.





Contudo, um despacho subsequente instaurou um Procedimento Administrativo para Apuração de Ato de Concentração. Segundo os autos, o órgão antitruste encontrou indícios de que a operação pode ter sido consumada antes da devida notificação ao Cade, além de levantar suspeitas sobre eventual "triangulação financeira".





A investigação de gun jumping pode resultar em multas pecuniárias e outras sanções administrativas para as empresas envolvidas, caso a consumação prévia seja confirmada.





Procurado para comentar o assunto, o PicPay informa que tem conhecimento de que foram consultadas as autoridades competentes no processo de aquisição da Kovr pelos administradores. Disse ainda que tudo vem sendo conduzido em conformidade com a legislação e as orientações regulatórias aplicáveis. Representantes da Korv também foram procurados, mas não foram localizados.