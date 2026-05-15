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Suspeita de fraude

Cade vai investigar venda de seguradora do Banco Master para o PicPay

Órgão vai investigar se houve prática de "gun jumping", uma possível consumação antecipada do negócio e que pode resultar em aplicação de multa; PicPay diz que negócio vem sendo conduzido em conformidade com a legislação

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 09:01

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

15 mai 2026 às 09:01
Fachada do Banco Master
Fachada do Banco Master. Banco Master/Divulgação

Apesar de ter aprovado na semana passada a compra da seguradora Kovr, do grupo do Banco Master, para o PicPay – banco digital fundada no Espírito Santo e que hoje pertence ao grupo J&F –, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou a abertura de um procedimento para investigar possíveis irregularidades no negócio. 


A área técnica vai investigar se houve prática de “gun jumping”, uma possível consumação antecipada do negócio e que pode resultar em aplicação de multa.  


Em despacho publicado na semana passada, a Superintendência-Geral do Cade chegou a decidir pela aprovação sem restrições do ato de concentração entre o PicPay e as empresas Kovr Participações e Estrutural Corretora Assessoria e Consultoria de Seguros. 


A Kovr integrava a estrutura ligada ao Banco Master e aparecia entre os negócios que seriam segregados no processo envolvendo o BRB e a instituição financeira fundada por Daniel Vorcaro. 


Nos autos, consta que o movimento é visto pelo PicPay como uma oportunidade estratégica para expandir seu ecossistema financeiro, com atuação também nos segmentos de seguros, capitalização e previdência complementar aberta, integrando esses serviços ao seu ecossistema digital e à base de usuários.


Pelo lado dos vendedores, a operação tem um lado financeiro e estratégico focado na aceleração do crescimento através da tecnologia e da escala de distribuição do PicPay. O Grupo Kovr atua como uma holding que detém 100% de empresas de seguros, previdência e capitalização.


Contudo, um despacho subsequente instaurou um Procedimento Administrativo para Apuração de Ato de Concentração. Segundo os autos, o órgão antitruste encontrou indícios de que a operação pode ter sido consumada antes da devida notificação ao Cade, além de levantar suspeitas sobre eventual "triangulação financeira".


A investigação de gun jumping pode resultar em multas pecuniárias e outras sanções administrativas para as empresas envolvidas, caso a consumação prévia seja confirmada.


Procurado para comentar o assunto, o PicPay informa que tem conhecimento de que foram consultadas as autoridades competentes no processo de aquisição da Kovr pelos administradores. Disse ainda que tudo vem sendo conduzido em conformidade com a legislação e as orientações regulatórias aplicáveis. Representantes da Korv também foram procurados, mas não foram localizados.

Picpay se prepara para abrir capital na Bolsa de Valores
PicPay diz que negociação é conduzida em conformidade com a legislação. 
 Rogério Cassimiro/PicPay/ Divulgação

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Ligação da seguradora com Master

O Cade agora apura, além de indícios de "triangulação financeira", a omissão de informações sobre controle da Kovr Participações, que possui raízes no Banco Master.


A Kovr operou por muito tempo de forma próxima ao ecossistema do Banco Master, servindo como o braço de seguros e capitalização do grupo. Em uma operação anterior no Cade (referente à parceria entre o Banco BRB e o Master), foi informado ao conselho que o grupo passaria por um processo de carve-out (segregação).


Nesse processo, a Kovr e outras subsidiárias seriam transferidas do Banco Master para uma nova holding, a Master Serviços S.A. 


A suspeita de irregularidade ganhou força quando o PicPay e a Kovr afirmaram ao Cade, no formulário de notificação da venda atual, que o grupo vendedor não havia notificado nenhuma operação ao órgão nos últimos cinco anos.


Entretanto, o Cade cruzou dados e descobriu que a Kovr aparecia justamente como peça central na operação entre BRB e Master. Essa discrepância de informações levou a Superintendência-Geral a exigir explicações detalhadas.

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