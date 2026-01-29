Home
'É o começo de um novo capítulo', diz CEO após PicPay abrir capital nos EUA

Cerimônia de abertura de capital da instituição financeira fundada no Espírito Santo foi realizada nesta quinta-feira (29), em Nova York

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:52

PicPay abre capital em bolsa nos EUA
Representantes do PicPay festejam abertura de capital na Nasdaq, bolsa de valores dos EUA Crédito: Nasdaq/Exchange

Com ação precificada a US$ 19, no topo da faixa proposta, o PicPay, banco digital fundado no Espírito Santo, fez a sua estreia na bolsa de valores Nasdaq, em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (29).

O toque do sino de abertura do pregão, que marcou o início das negociações das ações do banco na Nasdaq Stock Market, na Times Square, aconteceu às 11h15 (no horário de Brasília) e contou com a presença do CEO Eduardo Chedid e dos principais acionistas, os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS.

Fundado no Espírito Santo em 2012 e comprado pela família Batista – da JBS – em 2015, o PicPay divulgou no dia anterior do IPO que fixou o valor da oferta pública das ações a US$ 19, no topo da faixa proposta na semana passada, que ia de US$ 16 a US$ 19. Com isso, a partir da oferta de 22.857.143 ações, a expectativa é que tenham arrecadado US$ 434,3 milhões.

Na cerimônia de abertura do pregão, Chedid destacou que a companhia nasceu como uma carteira digital pioneira em pagamentos instantâneos no Brasil, oito anos antes do Pix e antecipando uma tendência que levaria esse modelo a se tornar o padrão do mercado nacional.

Segundo o CEO, o que começou como uma ferramenta simples para movimentar dinheiro de forma digital e sem fricção evoluiu para se tornar um dos maiores bancos digitais do Brasil, permitindo que milhões de clientes realizem pagamentos, investimentos e acessem crédito diariamente.

Durante seu discurso, Chedid enfatizou que a abertura de capital nos Estados Unidos representa a união entre escala, crescimento acelerado e lucratividade, sempre com foco em eficiência.

"A listagem na Nasdaq não é a linha de chegada. É apenas o começo de um novo e emocionante capítulo em nossa história", declarou o executivo. Para o CEO, o marco atual reforça o compromisso da instituição em continuar inovando e oferecendo soluções que facilitem o dia a dia financeiro.

O sucesso da oferta pública foi atribuído pelo CEO à confiança dos clientes, à dedicação das equipes e ao apoio dos acionistas controladores e do grupo investidor por sua visão de longo prazo.

PicPay abre capital em bolsa nos EUA
Equipe do PicPay comemora abertura de capital em bolsa nos EUA Crédito: Nasdaq/Exchange

O símbolo de negociação escolhido para o pregão eletrônico é PICS. Considerando o lote total de ações, o valor de mercado da companhia na estreia deve girar em torno de US$ 2,5 bilhões a US$ 2,6 bilhões.

A operação marca o retorno das empresas de tecnologia brasileiras ao mercado de capitais norte-americano, sendo o primeiro IPO de uma fintech nacional em Nova York desde a listagem do Nubank, no fim de 2021.

O PicPay tem mais de 66 milhões de clientes e é um dos principais bancos digitais do Brasil. A empresa atingiu lucro líquido de R$ 313,8 milhões e receita de R$ 7,3 bilhões nos primeiros nove meses de 2025.

