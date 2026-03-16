Vitória Apart abre as portas em VV mirando crescimento para outras cidades

Nova operção do Vitória Apart Hospital, em Vila Velha. Crédito: Divulgação/Vitória Apart Hospital

O Vitória Apart Hospital Vila Velha abre as portas na próxima segunda-feira, dia 23. A nova operação fica no prédio onde funcionava o antigo Hospital Santa Mônica, em Itaparica, e será a coluna de sustentação da expansão do Grupo Athena Saúde, do Pátria Investimentos, na região de Vila Velha, um dos maiores mercados consumidores do Espírito Santo. A unidade será referência para os beneficiários da São Bernardo Samp (que é do Athena) na cidade e está aberta ao mercado para o credenciamento de outras operadoras de saúde.

"Estamos entregando à cidade um hospital completamente novo, estruturado nos mesmos padrões que fizeram do Vitória Apart uma referência estadual ao longo de mais de 20 anos. A procura de outras operadoras para credenciamento demonstra o quanto havia uma lacuna na rede hospitalar local", disse Diego Viana, diretor regional da Athena Saúde no Espírito Santo.

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O hospital inicia as atividades com 30 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI adulto, pronto-socorro adulto e pediátrico, quatro salas de centro cirúrgico e serviços de exames de imagem. O investimento inicial é de R$ 11 milhões. A projeção, até o final de 2026, é chegar aos 110 leitos. A abertura da unidade em Vila Velha integra um plano estratégico de expansão regional que prevê também uma unidade em Cariacica e a implantação de um Pronto Atendimento em Guarapari.

"Estamos construindo uma rede hospitalar sólida, com presença estratégica nas principais cidades do Espírito Santo. Vila Velha é um passo importante dentro de um projeto maior de fortalecimento da saúde no Estado", assinalou Viana.

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