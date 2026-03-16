Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Vitória Apart abre as portas em VV mirando crescimento para outras cidades

A nova operação, que fica no prédio onde funcionava o antigo Hospital Santa Mônica, em Itaparica, começa a funcionar na próxima segunda (23)

Vitória
Publicado em 16/03/2026 às 17h16
Nova operção do Vitória Apart Hospital, em Vila Velha
Nova operção do Vitória Apart Hospital, em Vila Velha. Crédito: Divulgação/Vitória Apart Hospital

O Vitória Apart Hospital Vila Velha abre as portas na próxima segunda-feira, dia 23. A nova operação fica no prédio onde funcionava o antigo Hospital Santa Mônica, em Itaparica, e será a coluna de sustentação da expansão do Grupo Athena Saúde, do Pátria Investimentos, na região de Vila Velha, um dos maiores mercados consumidores do Espírito Santo. A unidade será referência para os beneficiários da São Bernardo Samp (que é do Athena) na cidade e está aberta ao mercado para o credenciamento de outras operadoras de saúde.

"Estamos entregando à cidade um hospital completamente novo, estruturado nos mesmos padrões que fizeram do Vitória Apart uma referência estadual ao longo de mais de 20 anos. A procura de outras operadoras para credenciamento demonstra o quanto havia uma lacuna na rede hospitalar local", disse Diego Viana, diretor regional da Athena Saúde no Espírito Santo.

Veja também

Novo presidente da Unimed Sul Capixaba assume e vai ampliar hospital de Cachoeiro

O hospital inicia as atividades com 30 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI adulto, pronto-socorro adulto e pediátrico, quatro salas de centro cirúrgico e serviços de exames de imagem. O investimento inicial é de R$ 11 milhões. A projeção, até o final de 2026, é chegar aos 110 leitos. A abertura da unidade em Vila Velha integra um plano estratégico de expansão regional que prevê também uma unidade em Cariacica e a implantação de um Pronto Atendimento em Guarapari.

"Estamos construindo uma rede hospitalar sólida, com presença estratégica nas principais cidades do Espírito Santo. Vila Velha é um passo importante dentro de um projeto maior de fortalecimento da saúde no Estado", assinalou Viana.

Veja também

Novos investimentos chegam observando potencial logístico do ES
Caso de sucesso da capixaba Placas do Brasil merece ser observado
Guerra do Irã: segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES refaz contas

A Gazeta integra o

Saiba mais
Espírito Santo Guarapari Vila Velha plano de saúde

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.