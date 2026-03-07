Novo presidente da Unimed Sul Capixaba assume e vai ampliar hospital de Cachoeiro

O médico radiologista Bruno Beber Machado assumiu, na quinta-feira (05), o comando da Unimed Sul Capixaba, maior operação de saúde privada da região, com 104,5 mil clientes e 477 médicos cooperados. Uma das principais frentes da nova gestão será a ampliação do negócio e dos serviços prestados nos 30 municípios onde a cooperativa atua. Só no hospital de Cachoeiro de Itapemirim a previsão é de que os investimentos se aproximem dos R$ 40 milhões.

"Temos um hospital já muito qualificado, bem estruturado e que oferece uma boa quantidade de serviços. São 129 leitos. Muito embora já tenhamos uma elevada participação de mercado, a ideia é continuar crescendo no número de clientes. Além disso, a demanda por serviços novos e de maior complexidade só faz crescer, portanto, o nosso projeto é fazer uma expansão. Devemos fazer um aporte, nos próximos quatros anos, que ficará entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões somente no hospital", adiantou o novo presidente. "Ainda não está definido se faremos uma ampliação do número de leitos ou se os investimentos irão para outras demandas. O fato é que faremos um investimento importante na nossa principal estrutura até 2030".