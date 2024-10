Unimed compra antigo prédio da Oi e vai ampliar hospital de Colatina

A Unimed Noroeste Capixaba fechou a compra do antigo prédio da Oi, no bairro Esplanada, em Colatina, e vai ampliar o hospital da cooperativa na cidade. O investimento total deve chegar aos R$ 30 milhões. Só a compra do imóvel, que fica bem ao lado da atual estrutura, saiu por R$ 15,3 milhões. A unidade, que hoje possui 64 leitos, passará a ter entre 150 e 200. A ideia é atender os clientes do Noroeste e a demanda de outras regiões do Estado e até de Minas Gerais.