Madan vai construir escola de ensino fundamental em Vitória

Prédio do Madan, na Praia do Canto, em Vitória. Crédito: Abdo Filho

Fundada em 2016, a Escola Madan que, até o ano passado, era um pré-vestibular, abriu a unidade de ensino médio, Praia do Canto, agora em 2024, e já está de olho no fundamental. O objetivo é estar com a nova unidade em operação em 2027. As negociações pelo imóvel estão em curso, o objetivo é que fique na região da Praia do Canto (também estão sendo estudadas áreas em Bento Ferreira, Praia do Suá, Santa Helena e Santa Lúcia). O investimento deve beirar os R$ 20 milhões.

"Comecei em 2016 dando aula de Matemática, crescemos aos poucos. O maior incentivo para este investimento no ensino fundamental é o sucesso que tivemos no ensino médio. Lançamos em 2023 e o ano de 2024, superando todas as expectativas, foi de sucesso absoluto. Estamos com ocupação máxima, tanto que levaremos o pré-vestibular para outro prédio, também na Praia do Canto, no ano que vem. Nosso faturamento vai crescer 2,5 vezes em 2024 e quase dobrará no ano que vem. A ida para o fundamental é uma expansão natural e que dará ainda mais força ao nosso projeto", explicou Daniel Rojas, fundador do Madan.

O prédio inaugurado no ano passado pela escola, na rua Fortunato Ramos, foi construído para abrigar o pré-vestibular e o ensino médio por alguns anos. Com uma expansão mais rápida que o imaginado, já no ano que vem a estrutura ficará só por conta do ensino médio, que dobrará de tamanho.

