Faesa lança curso de Medicina, em Cariacica

"Estamos muito felizes, assumir um curso de Medicina mostra maturidade. Nossa meta é ser referência no Brasil, para isso, temos o desafio de manter o nível de excelência que temos nos demais cursos, onde já somos referência no país. A receita está dada. A autorização do MEC, que nos deu a nota máxima (cinco), coroa um trabalho de 52 anos, mas também nos dá a responsabilidade de continuar trabalhando para manter o que construímos até aqui", comemorou o professor Alexandre Nunes Theodoro, reitor da Faesa.
A escola montou parcerias com o Estado, municípios da Grande Vitória e hospitais particulares para que os alunos tenham aulas práticas. O Hospital Geral de Cariacica, que está sendo feito pelo governo estadual, com 408 leitos, investimento de mais de R$ 200 milhões e que deve ser inaugurado até o final do ano que vem, é um dos que receberá os alunos da nova faculdade. A expectativa é de que, além de estudantes do Espírito Santo, o curso de Medicina da Faesa receba um fluxo vindo de Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O primeiro vestibular será já no mês que vem, no dia 8. As inscrições começam no dia 16 de agosto e vão até o dia 30. A mensalidade será de R$ 9.985.