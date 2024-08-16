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Expansão

Faesa lança curso de Medicina, em Cariacica

A autorização foi publicada, na manhã desta sexta-feira (16), pelo Ministério da Educação. Serão 60 vagas por ano em um novo campus construído em Alto Lage

Públicado em 

16 ago 2024 às 09:36
Abdo Filho

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Abdo Filho

Unidade da Faesa em Alto Lage, Cariacica, terá curso de Medicina
Unidade da Faesa em Alto Lage, Cariacica, terá curso de Medicina Crédito: Divulgação/Faesa
A Faesa, uma das maiores e mais tradicionais redes de ensino superior do Espírito Santo, passa a ofertar também o desejado (pelos alunos e pelas escolas) curso de Medicina. A autorização foi publicada, na manhã desta sexta-feira (16), pelo Ministério da Educação. Serão 60 vagas por ano e as aulas serão em um novo campus que a Faesa construiu em Alto Lage, Cariacica. Um aporte de R$ 23 milhões em edificações, capacitação e equipamentos.
"Estamos muito felizes, assumir um curso de Medicina mostra maturidade. Nossa meta é ser referência no Brasil, para isso, temos o desafio de manter o nível de excelência que temos nos demais cursos, onde já somos referência no país. A receita está dada. A autorização do MEC, que nos deu a nota máxima (cinco), coroa um trabalho de 52 anos, mas também nos dá a responsabilidade de continuar trabalhando para manter o que construímos até aqui", comemorou o professor Alexandre Nunes Theodoro, reitor da Faesa.

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A escola montou parcerias com o Estado, municípios da Grande Vitória e hospitais particulares para que os alunos tenham aulas práticas. O Hospital Geral de Cariacica, que está sendo feito pelo governo estadual, com 408 leitos, investimento de mais de R$ 200 milhões e que deve ser inaugurado até o final do ano que vem, é um dos que receberá os alunos da nova faculdade. A expectativa é de que, além de estudantes do Espírito Santo, o curso de Medicina da Faesa receba um fluxo vindo de Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O primeiro vestibular será já no mês que vem, no dia 8. As inscrições começam no dia 16 de agosto e vão até o dia 30. A mensalidade será de R$ 9.985.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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