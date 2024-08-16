Com lucro menor, agronegócio e imóveis são boas notícias para o Banestes

O lucro líquido do Banestes, no primeiro semestre de 2024, encolheu 9,1%: de R$ 185 milhões para R$ 168 milhões.
A comparação é com os primeiros seis meses de 2023. Gastos com pessoal (avanço de 10,2%, para R$ 240 milhões) e demais despesas operacionais (expansão de 21,1%, chegando a R$ 226 milhões) contribuíram decisivamente para o encolhimento do resultado. A saída, além do controle dos gastos, claro, pode estar, pelo lado das receitas, em duas linhas de financiamento que vêm crescendo muito forte dentro do banco: imobiliário e agronegócio.
No geral, a carteira de crédito comercial alcançou R$ 10,6 bilhões, crescendo 19,6%. A linha de crédito imobiliário, que voltou a ser operada pelo Banestes há poucos anos depois de décadas parada, registrou saldo de R$ 2,5 bilhões no encerramento do semestre. Um crescimento de 41,7% na comparação com o mesmo período de 2023 e de 452,9% em cinco anos. O volume que vem do imobiliário já é um das maiores da instituição, atrás apenas do crédito consignado, com R$ 3,1 bi.
O agronegócio, filho mais novo da carteira de crédito do Banestes, voltou no ano passado e também tem se mostrado forte. Foram R$ 651 milhões, crescimento de 54,4% em doze meses. Para a safra atual, 2024/2025, iniciada em junho, foram disponibilizados algo perto de R$ 1 bilhão.