Com lucro menor, agronegócio e imóveis são boas notícias para o Banestes

No geral, a carteira de crédito comercial alcançou R$ 10,6 bilhões, crescendo 19,6%. A linha de crédito imobiliário, que voltou a ser operada pelo Banestes há poucos anos depois de décadas parada, registrou saldo de R$ 2,5 bilhões no encerramento do semestre. Um crescimento de 41,7% na comparação com o mesmo período de 2023 e de 452,9% em cinco anos. O volume que vem do imobiliário já é um das maiores da instituição, atrás apenas do crédito consignado, com R$ 3,1 bi.