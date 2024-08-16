Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Viés de alta

Com lucro menor, agronegócio e imóveis são boas notícias para o Banestes

O lucro líquido do Banestes, no primeiro semestre de 2024, encolheu 9,1%: de R$ 185 milhões para R$ 168 milhões. As linhas de crédito imobiliário e do agro crescem forte

Públicado em 

16 ago 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Banestes
Agência Banestes, Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O lucro líquido do Banestes, no primeiro semestre de 2024, encolheu 9,1%: de R$ 185 milhões para R$ 168 milhões. A comparação é com os primeiros seis meses de 2023. Gastos com pessoal (avanço de 10,2%, para R$ 240 milhões) e demais despesas operacionais (expansão de 21,1%, chegando a R$ 226 milhões) contribuíram decisivamente para o encolhimento do resultado. A saída, além do controle dos gastos, claro, pode estar, pelo lado das receitas, em duas linhas de financiamento que vêm crescendo muito forte dentro do banco: imobiliário e agronegócio.
No geral, a carteira de crédito comercial alcançou R$ 10,6 bilhões, crescendo 19,6%. A linha de crédito imobiliário, que voltou a ser operada pelo Banestes há poucos anos depois de décadas parada, registrou saldo de R$ 2,5 bilhões no encerramento do semestre. Um crescimento de 41,7% na comparação com o mesmo período de 2023 e de 452,9% em cinco anos. O volume que vem do imobiliário já é um das maiores da instituição, atrás apenas do crédito consignado, com R$ 3,1 bi.
O agronegócio, filho mais novo da carteira de crédito do Banestes, voltou no ano passado e também tem se mostrado forte. Foram R$ 651 milhões, crescimento de 54,4% em doze meses. Para a safra atual, 2024/2025, iniciada em junho, foram disponibilizados algo perto de R$ 1 bilhão.
"A linha de crédito imobiliário já se consolidou e, no agronegócio, temos um cenário muito promissor no Espírito Santo. Grande parte das nossas principais culturas, caso de café, cacau e pimenta, vêm em uma crescente e estão com preços elevados no mercado. Diante disso, os produtores estão fazendo importantes investimentos para ampliar seus negócios e a captação aumentou consideravelmente. Estamos muito confiantes em uma relevante expansão", disse Amarildo Casagrande, presidente do Banestes.

Veja Também

Complexo logístico abre as portas, em Viana, com áreas já negociadas

Diante de crise logística, Antaq pede informações a entidades do ES

Com as contas em dia, ES quer mudanças na renegociação das dívidas dos estados com a União

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio Banestes espírito santo ES Sul ES Norte Mercado imobiliário Café capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados