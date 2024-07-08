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Capital

Crédito ao agro no ES cresce quase três vezes mais do que no Brasil

Em todo o país, as aplicações saíram de R$ 359,2 bi para R$ 400,8 bilhões. Os dados foram compilados pela Secretaria de Estado da Agricultura

Públicado em 

08 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 06/12/2019 - ES - Linhares - Alta do dólar garante maior lucro para exportadores de mamão do Espírito Santo
Plantação de mamão em Linhares, Norte do Espírito Santo Crédito: TV Gazeta / Reprodução
A tomada de crédito por parte do agronegócio capixaba foi recorde no ano-safra 2023/2024, que terminou no dia 30 de junho. Bateu em R$ 6,89 bilhões, 30% acima dos R$ 5,3 bilhões da safra 2022/2023. A expansão proporcional foi quase três vezes maior do que o registrado na média do Brasil: 11,6%. Em todo o país, as aplicações saíram de R$ 359,2 bi para R$ 400,8 bilhões. Os dados foram compilados pela Secretaria de Estado da Agricultura.

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"As nossas principais culturas estão com preços razoáveis. O mamão recuperou preço, o café conilon está em níveis históricos, a pimenta-do-reino também está indo bem e o cacau da mesma forma. Portanto, estamos em um bom momento das principais atividades agrícolas do Espírito Santo, isso animou os produtores a investirem, proporcionalmente, muito acima da média nacional", explicou Enio Bergoli, secretário de Agricultura do Espírito Santo.
Entre as maiores atividades do agro capixaba, a pecuária leiteira é a que mais vem sofrendo, justamente por isso receberá um tratamento diferenciado no planejamento que a secretaria está montando para a safra 2024/2025.
Pelas contas da Secretaria de Agricultura, o dinheiro captado empurrou muito os investimentos. O avanço do capital aportado em reformas, construções, obras de irrigação e na compra de equipamentos beirou os 60% no Espírito Santo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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