Crédito para o agro: desafio do ES é fazer o dinheiro circular mais

Fazenda em Linhares, Norte do Estado Crédito: Fernando Madeira

Na safra passada, aqui no Estado, foram 9.618 operações, dentro deste nicho de médios e grandes produtores - R$ 3,83 bi. Para 2023/2024, o objetivo é liberar R$ 5,65 bilhões em 15.504 operações diferentes. Ou seja, a meta é que o volume de recursos avance 47,5% e o de operações suba 61%.

Na agricultura familiar, o desafio é um pouco menor: o volume emprestado sairá de R$ 1,41 bilhão para R$ 2,1 bi, crescimento de 49%; o número de operações deve avançar pouco mais de 15%, de 21.741 para 25.123. No montante global - somando familiar, médios e grandes -, a ideia é bater em 40,6 mil contratos, expansão de 30% em relação à temporada passada.