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Rural

Crédito para o agro: desafio do ES é fazer o dinheiro circular mais

Foi lançado, nesta segunda-feira (24), no Palácio Anchieta, o Plano de Crédito Rural do Espírito Santo para a safra 2023/2024. São R$ 7,76 bilhões em recursos

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 18:54

Públicado em 

24 jul 2023 às 18:54
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Agronegócio 5.0: Fazenda Três Marias, em Linhares, aposta em tecnologia, como uso de sensores, além de integração floresta, lavoura de café, milho coco, frutas e milho e criação de gado. Negócio é administrado por Leticia Lindenberg
Fazenda em Linhares, Norte do Estado Crédito: Fernando Madeira
Foi lançado, nesta segunda-feira (24), no Palácio Anchieta, o Plano de Crédito Rural do Espírito Santo para a safra 2023/2024. São R$ 7,76 bilhões disponibilizados por Banestes, Bandes, Caixa, Banco do Brasil, Sicoob, Banco do Nordeste e Sicredi para financiar as atividades do agronegócio capixaba. Há recursos para pequenos, médios e grandes produtores. O montante disponibilizado é 48% superior ao volume da safra passada (R$ 5,24 bi). Recurso tem, o desafio é fazê-lo chegar a mais mãos aqui no Estado, principalmente entre os médios e grandes produtores.
Na safra passada, aqui no Estado, foram 9.618 operações, dentro deste nicho de médios e grandes produtores - R$ 3,83 bi. Para 2023/2024, o objetivo é liberar R$ 5,65 bilhões em 15.504 operações diferentes. Ou seja, a meta é que o volume de recursos avance 47,5% e o de operações suba 61%.
Na agricultura familiar, o desafio é um pouco menor: o volume emprestado sairá de R$ 1,41 bilhão para R$ 2,1 bi, crescimento de 49%; o número de operações deve avançar pouco mais de 15%, de 21.741 para 25.123. No montante global - somando familiar, médios e grandes -, a ideia é bater em 40,6 mil contratos, expansão de 30% em relação à temporada passada.
"Estamos organizando o plano de crédito de maneira que mais produtores acessem esse dinheiro. É muito importante que esses recursos cheguem a mais mãos, que ele circule", assinalou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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