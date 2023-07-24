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Agronegócio

ES libera R$ 7,7 bilhões para empréstimos a produtores rurais

Valor é voltado para produtores e cooperativas e será destinado para investimento, custeio, comercialização e industrialização; saiba mais

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 15:55

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 jul 2023 às 15:55
Governo do Estado lança Plano de Crédito Rural
Governo do Estado lança Plano de Crédito Rural Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
O Plano de Crédito Rural para o Espírito Santo, lançado nesta segunda-feira (24) pelo governo do Estado, vai destinar R$ 7,76 bilhões para o financiamento de atividades da agropecuária capixaba.
O crédito é voltado para produtores e cooperativas e será destinado para finalidades específicas: investimento, custeio, comercialização e industrialização.
Todas as cadeias produtivas desenvolvidas no Estado serão beneficiadas, com prioridade de aplicação para pecuária de leite e cafeicultura. Atividades como fruticultura, pesca, irrigação, pecuária de corte, apicultura, empreendimentos agroindustriais, entre outros nichos, também sejam contempladas.
O recurso será viabilizado por meio uma parceria entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e as instituições Banestes, Bandes, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sicoob, Banco do Nordeste e Sicredi.
O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, destacou que o crédito rural é um dos principais estímulos para o desenvolvimento agropecuário e fortalecimento da economia rural, e incentiva agricultores a modernizarem e expandirem suas atividades.
“Para a próxima safra, teremos um valor recorde de aplicações, o que indica o dinamismo econômico no rural capixaba, a confiança dos agricultores em suas atividades geradoras de renda, a ampliação da produção e melhoria da qualidade dos alimentos ofertados à mesa dos consumidores”, destaca Enio Bergoli.

Modalidades de crédito rural

  • Custeio: cobre as despesas do plantio até a colheita. Pode ser utilizado desde o beneficiamento da produção até o armazenamento. 
  • Investimento: pode ser utilizado em reformas, construções, obras de irrigação ou até na compra de equipamentos para a propriedade rural.
  • Industrialização: para a finalidade de industrialização dos produtos agrícolas.
  • Comercialização: viabiliza as despesas com a venda dos produtos.
ES libera R$ 7,7 bilhões para empréstimos a produtores rurais

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