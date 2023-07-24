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Programa Reflorestar

4 mil produtores do agro recebem incentivo para plantar florestas no ES

Iniciativa já levou ao plantio e à preservação de 40 milhões de árvores por meio de incentivos fornecidos a produtores que adotarem práticas de uso sustentável do solo; saiba mais

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 08:34

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 jul 2023 às 08:34
Floresta de Pacotuba revela um espetáculo da natureza no Sul do ES
Atualmente, quase 4 mil propriedades no ES participam do Programa Reflorestar Crédito: Matheus Martins
Um programa do governo estadual já levou ao plantio e à preservação de 40 milhões de árvores por meio de incentivos fornecidos a produtores que adotarem práticas de uso sustentável do solo.
Atualmente, quase 4 mil propriedades participam do Programa Reflorestar, criado em 2011, com o objetivo de promover a restauração do ciclo da água por meio da conservação e recuperação da cobertura florestal e que chega a pagar até cerca de R$ 14 mil por hectare preservado.

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De acordo com o secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo, Felipe Rigoni, são 9.263 hectares recuperados, uma área que é equivalente a cerca de 11.227 campos de futebol, e outros 10 mil hectares mantidos com a ajuda do programa.
E, além de ajudar o meio ambiente, o produtor rural participante poderá ter direito ao Pagamento por Serviços Ambientais de Longo Prazo, que é uma compensação financeira, que varia de acordo com hectare, ano e modalidade da atividade desenvolvida para preservar a área.
“Ele assina um contrato, depois a gente contrata um consultor que vai ensinar o que é preciso ser feito, e são feitos três  pagamentos: um no início, para que ele possa começar e adquirir tudo que é preciso; outro um ano depois, se verificarmos que mantém a floresta do jeito correto; e um último, depois de cinco anos.”

40 milhões

de árvores já foram preservadas no ES
Mais de R$ 100 milhões já foram contratados para viabilizar o programa, que funciona em ciclos anuais, segundo dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama).
As áreas prioritárias são definidas anualmente, de acordo com a necessidade de recuperação da floresta em determinada região, recursos financeiros disponíveis, entre outros fatores. Atualmente, o maior número dos produtores está na região do Caparaó, mas todas as regiões do Estado tem áreas que podem ser contempladas.
Apenas em 2022, houve a manutenção e reconhecimento de 794 novos hectares de vegetação nativa e foram feitos plantios em 775 hectares, sendo 429 hectares na forma de sistemas agroflorestais.
“O Reflorestar é um dos maiores, se não for o maior programa de PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) do Brasil. A gente paga o produtor para reflorestar parte da terra ou manter uma floresta que já tinha. E já tivemos mais de 9 mil hectares criados, além de outros 10 mil que a gente paga para manter a floresta. O produtor aufere uma renda extra, e o Reflorestar ainda tem um efeito muito grande sobre a produtividade da terra, umidifica o solo, melhora as nascentes, entre outras benefícios", frisou Rigoni.

Quem pode participar do Programa Reflorestar?

  • Proprietários de área rural (com prioridade para o pequeno produtor rural) que destinam ou queiram destinar parte de sua propriedade para fins de preservação do meio ambiente ou para práticas rurais sustentáveis.
  • As áreas prioritárias de atendimento são definidas a cada ano.

Como participar?

  • O anúncio das metas e das áreas prioritárias, bem como demais informações necessárias para participação, é feito por meio de edital de convocação.
  • O edital e o link para cadastro nesta etapa do programa estão disponíveis aqui.
  • As inscrições têm prazo indefinido e podem ser realizadas enquanto houver vagas.

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