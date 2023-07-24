4 mil produtores do agro recebem incentivo para plantar florestas no ES

Atualmente, quase 4 mil propriedades no ES participam do Programa Reflorestar Crédito: Matheus Martins

Um programa do governo estadual já levou ao plantio e à preservação de 40 milhões de árvores por meio de incentivos fornecidos a produtores que adotarem práticas de uso sustentável do solo.

Atualmente, quase 4 mil propriedades participam do Programa Reflorestar, criado em 2011, com o objetivo de promover a restauração do ciclo da água por meio da conservação e recuperação da cobertura florestal e que chega a pagar até cerca de R$ 14 mil por hectare preservado.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo, Felipe Rigoni , são 9.263 hectares recuperados, uma área que é equivalente a cerca de 11.227 campos de futebol, e outros 10 mil hectares mantidos com a ajuda do programa.

E, além de ajudar o meio ambiente , o produtor rural participante poderá ter direito ao Pagamento por Serviços Ambientais de Longo Prazo, que é uma compensação financeira, que varia de acordo com hectare, ano e modalidade da atividade desenvolvida para preservar a área.

“Ele assina um contrato, depois a gente contrata um consultor que vai ensinar o que é preciso ser feito, e são feitos três pagamentos: um no início, para que ele possa começar e adquirir tudo que é preciso; outro um ano depois, se verificarmos que mantém a floresta do jeito correto; e um último, depois de cinco anos.”

40 milhões de árvores já foram preservadas no ES

Mais de R$ 100 milhões já foram contratados para viabilizar o programa, que funciona em ciclos anuais, segundo dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama).

As áreas prioritárias são definidas anualmente, de acordo com a necessidade de recuperação da floresta em determinada região, recursos financeiros disponíveis, entre outros fatores. Atualmente, o maior número dos produtores está na região do Caparaó , mas todas as regiões do Estado tem áreas que podem ser contempladas.

Apenas em 2022, houve a manutenção e reconhecimento de 794 novos hectares de vegetação nativa e foram feitos plantios em 775 hectares, sendo 429 hectares na forma de sistemas agroflorestais.

“O Reflorestar é um dos maiores, se não for o maior programa de PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) do Brasil. A gente paga o produtor para reflorestar parte da terra ou manter uma floresta que já tinha. E já tivemos mais de 9 mil hectares criados, além de outros 10 mil que a gente paga para manter a floresta. O produtor aufere uma renda extra, e o Reflorestar ainda tem um efeito muito grande sobre a produtividade da terra, umidifica o solo, melhora as nascentes, entre outras benefícios", frisou Rigoni.

Quem pode participar do Programa Reflorestar?

Proprietários de área rural (com prioridade para o pequeno produtor rural) que destinam ou queiram destinar parte de sua propriedade para fins de preservação do meio ambiente ou para práticas rurais sustentáveis.

As áreas prioritárias de atendimento são definidas a cada ano.

Como participar?