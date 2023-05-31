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Após denúncia

Polícia flagra desmatamento em área da Mata Atlântica no Caparaó

Mais de 15 mil metros quadrados de floresta foram desmatados em Muniz Freire e Ibitirama, de acordo com a Polícia Ambiental
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mai 2023 às 12:49

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 12:49

PM flagra desmatamento em área da Mata Atlântica no Sul do ES
PM flagra desmatamento em área da Mata Atlântica no Caparaó Crédito: Polícia Militar Ambiental
Dois crimes ambientais contra a flora nativa do bioma da Mata Atlântica foram flagrados durante ações de fiscalização nesta semana em Muniz Freire e Ibitirama, no Caparaó capixaba. As ações, segundo a Polícia Militar Ambiental, resultaram em multas aos proprietários de mais de R$ 16 mil.
Segundo a polícia, os flagrantes de desmate de áreas de preservação permanente, estágio inicial e médio de regeneração em Ibitirama foram realizado na segunda-feira (29) e em Muniz Freire, na terça-feira (30). E aconteceram após informações passadas pelo canal do Disque Denúncia 181.
A área de desmate de Ibitirama é de 10.826 m². O responsável foi autuado com embargo e multa no valor de R$ 7.840. Já em Muniz Freire, o crime ocorreu em uma área de 4.364 m², retirando vegetação nativa em estágio médio de regeneração, além do corte de 8 árvores nativas do bioma da Mata Atlântica, sendo parte em área de preservação permanente, e abertura de poço escavado. Além de autuado com embargo, foi multado no valor de R$ 9.169,32.

PM flagra desmatamento em área da Mata Atlântica no Sul do ES

Todas as intervenções constatadas foram realizadas sem autorização dos órgãos ambientais competentes, infringindo a Lei de Crimes Ambientais. Os proprietários irão responder na Justiça pelos atos praticados, sob pena de detenção de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, segundo a polícia.

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