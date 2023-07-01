Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Biguá

De minissapo a onça-pintada: veja os animais raros do ES

Mesmo com uma pequena porção de Mata Atlântica ainda nativa, é possível encontrar no Estado bons exemplos de preservação da fauna e da flora

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2023 às 10:00
A atitude de reflorestar é como um abraço aos seres vivos da Mata Atlântica. A floresta, que um dia ocupou quase todo o território do Espírito Santo, hoje precisa ser protegida para que não chegue ao fim. A degradação da natureza causa, por exemplo, o desaparecimento de espécies nativas. De minissapo a onça-pintada, o Espírito Santo é a casa de alguns animais raros.
A Mata Atlântica é uma das florestas mais diversas do mundo, e o Espírito Santo é abençoado com uma porção significativa desse patrimônio natural. Mas apenas 22% do território capixaba é de mata nativa atualmente. Mesmo diante de um número que é pequeno em relação ao tamanho do Estado, o que se encontra são bons exemplos de preservação da fauna e da flora.
O jornalista Gustavo Ribeiro e o repórter cinematográfico Matheus Martins percorreram o Estado, de Norte a Sul, para traçar um diagnóstico da mata nativa. O resultado está no Especial Biguá, que também vai mostrar em A Gazeta o trabalho de produtores que "plantam água" e a dedicação de quem ajuda a recuperar áreas florestais degradadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Meio Ambiente Mata Atlântica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados