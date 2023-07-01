De minissapo a onça-pintada: veja os animais raros do ES

A Mata Atlântica é uma das florestas mais diversas do mundo, e o Espírito Santo é abençoado com uma porção significativa desse patrimônio natural. Mas apenas 22% do território capixaba é de mata nativa atualmente. Mesmo diante de um número que é pequeno em relação ao tamanho do Estado, o que se encontra são bons exemplos de preservação da fauna e da flora.