Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Futebol Capixaba
  • Vitória derrota Rio Branco, assume liderança do Grupo 12 e fica perto da vaga na Série D
Futebol Capixaba

Vitória derrota Rio Branco, assume liderança do Grupo 12 e fica perto da vaga na Série D

Atacante Patrick Cruz marcou os dois gols do triunfo do Alvianil, no Kleber Andrade

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 18:20

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

24 mai 2026 às 18:20
Rio Branco-ES x Vitória-ES, pela Série D do Brasileirão 2026
Henrique Montovanelli/FES

O Vitória-ES derrotou o arquirrival Rio Branco-ES, pela terceira vez, em 2026, e assumiu a liderança do Grupo 12 do Campeoanto Brasileiro Série D. Na tarde deste domingo, no jogo da oitava rodada, o Alvianil venceu o Clássico Vi-Rio, por 2 a 0. Patrick Cruz marcou os gols da partida realizada no estádio Kleber Andrade.


Com a vitória no clássico, o Vitória-ES chega aos mesmos 13 pontos Tombense, mas assume a liderança do Grupo 12, por ter uma vitória a mais que o time mineiro. Para o Rio Branco-ES, a derrota no Vi-Rio mantém o time com 10 pontos e fora da zona de classificação, independente do resultado do jogo entre Democrata GV e Porto-BA, que acontece nesta segunda-feira e encerra a oitava rodada. 


A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da nona e penúltima rodada rodada do Grupo 12. No sábado, às 16h (de Brasília), o Vitória-ES recebe o Real Noroeste, no Estádio Salvador Costa, em Vitória. No domingo, às 17h, o Rio Branco-ES visita o Democrata GV, no Mamudão, em Governador Valadares.


O jogo


Rio Branco-ES x Vitória-ES, pela Série D do Brasileirão 2026
Henrique Montovanelli/FES

O Vitória-ES abriu o placar logo aos três minutos, quando Patrick Cruz aproveitou erro no corte da defesa após lançamento de Lucão, recebeu passe de Carlos Vitor e finalizou na saída de Andrey. O Rio Branco teve uma boa oportunidade com Ruan, que chutou por cima do gol, e passou a ter mais posse de bola. No entanto, encontrou dificuldades para transformar o volume em chances reais. O Alvianil também levou perigo em jogadas pelo lado esquerdo e bolas paradas, enquanto o duelo ficou marcado por muitas faltas, cartões e um princípio de confusão após dividida entre Kaio Cristian e Maranhão. Antes do intervalo, Rafa ainda teve a melhor chance do empate ao aproveitar erro na saída de bola adversária, mas foi bloqueado por Abuda na finalização.


No segundo tempo, o Rio Branco-ES tentou o empate, mas encontrou dificuldades na criação. O time chegou perto em finalizações de Breno Melo, Rodrigo Carioca e Neto Oliveira, enquanto o Vitória-ES respondeu com perigo até ampliar aos 26 minutos, quando Patrick Cruz aproveitou cruzamento de Araújo e cabeceou para fazer o segundo gol. Na reta final, o confronto ficou marcado pelas expulsões de Diego Guerra, por segunda advertência, e de Canário, por reclamação, deixando o Vitória com dois jogadores a menos. Mesmo pressionando nos acréscimos, o Rio Branco não conseguiu reagir, e o Vitória-ES confirmou a vitória por 2 a 0, assumindo a liderança do Grupo 12 da Série D.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Terreno onde quatro homens foram mortos em Flexal
Chacina em Cariacica: filho de um dos mortos foi assassinado em 2021
Imagem de destaque
Quanta comida você deve colocar no prato?
Terreno onde quatro homens foram mortos em Flexal
Suspeitos presos por chacina em Cariacica seriam do TCP, diz PM

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados