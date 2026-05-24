Vitória derrota Rio Branco, assume liderança do Grupo 12 e fica perto da vaga na Série D

O Vitória-ES derrotou o arquirrival Rio Branco-ES, pela terceira vez, em 2026, e assumiu a liderança do Grupo 12 do Campeoanto Brasileiro Série D. Na tarde deste domingo, no jogo da oitava rodada, o Alvianil venceu o Clássico Vi-Rio, por 2 a 0. Patrick Cruz marcou os gols da partida realizada no estádio Kleber Andrade.
Com a vitória no clássico, o Vitória-ES chega aos mesmos 13 pontos Tombense, mas assume a liderança do Grupo 12, por ter uma vitória a mais que o time mineiro. Para o Rio Branco-ES, a derrota no Vi-Rio mantém o time com 10 pontos e fora da zona de classificação, independente do resultado do jogo entre Democrata GV e Porto-BA, que acontece nesta segunda-feira e encerra a oitava rodada.
A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da nona e penúltima rodada rodada do Grupo 12. No sábado, às 16h (de Brasília), o Vitória-ES recebe o Real Noroeste, no Estádio Salvador Costa, em Vitória. No domingo, às 17h, o Rio Branco-ES visita o Democrata GV, no Mamudão, em Governador Valadares.
O jogo
O Vitória-ES abriu o placar logo aos três minutos, quando Patrick Cruz aproveitou erro no corte da defesa após lançamento de Lucão, recebeu passe de Carlos Vitor e finalizou na saída de Andrey. O Rio Branco teve uma boa oportunidade com Ruan, que chutou por cima do gol, e passou a ter mais posse de bola. No entanto, encontrou dificuldades para transformar o volume em chances reais. O Alvianil também levou perigo em jogadas pelo lado esquerdo e bolas paradas, enquanto o duelo ficou marcado por muitas faltas, cartões e um princípio de confusão após dividida entre Kaio Cristian e Maranhão. Antes do intervalo, Rafa ainda teve a melhor chance do empate ao aproveitar erro na saída de bola adversária, mas foi bloqueado por Abuda na finalização.
No segundo tempo, o Rio Branco-ES tentou o empate, mas encontrou dificuldades na criação. O time chegou perto em finalizações de Breno Melo, Rodrigo Carioca e Neto Oliveira, enquanto o Vitória-ES respondeu com perigo até ampliar aos 26 minutos, quando Patrick Cruz aproveitou cruzamento de Araújo e cabeceou para fazer o segundo gol. Na reta final, o confronto ficou marcado pelas expulsões de Diego Guerra, por segunda advertência, e de Canário, por reclamação, deixando o Vitória com dois jogadores a menos. Mesmo pressionando nos acréscimos, o Rio Branco não conseguiu reagir, e o Vitória-ES confirmou a vitória por 2 a 0, assumindo a liderança do Grupo 12 da Série D.