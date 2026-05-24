Vitória derrota Rio Branco, assume liderança do Grupo 12 e fica perto da vaga na Série D

O Vitória-ES derrotou o arquirrival Rio Branco-ES, pela terceira vez, em 2026, e assumiu a liderança do Grupo 12 do Campeoanto Brasileiro Série D. Na tarde deste domingo, no jogo da oitava rodada, o Alvianil venceu o Clássico Vi-Rio, por 2 a 0. Patrick Cruz marcou os gols da partida realizada no estádio Kleber Andrade.





Com a vitória no clássico, o Vitória-ES chega aos mesmos 13 pontos Tombense, mas assume a liderança do Grupo 12, por ter uma vitória a mais que o time mineiro. Para o Rio Branco-ES, a derrota no Vi-Rio mantém o time com 10 pontos e fora da zona de classificação, independente do resultado do jogo entre Democrata GV e Porto-BA, que acontece nesta segunda-feira e encerra a oitava rodada.





A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da nona e penúltima rodada rodada do Grupo 12. No sábado, às 16h (de Brasília), o Vitória-ES recebe o Real Noroeste, no Estádio Salvador Costa, em Vitória. No domingo, às 17h, o Rio Branco-ES visita o Democrata GV, no Mamudão, em Governador Valadares.





O jogo



