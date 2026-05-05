Homem sofre choque elétrico ao consertar exaustor de churrasqueira em São Mateus

Um homem de 50 anos ficou ferido após sofrer uma descarga elétrica no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (4). Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu enquanto a vítima realizava a manutenção em uma torre de inox utilizada como exaustor de churrasqueira em um restaurante.
De acordo com o genro do homem, a estrutura tem cerca de seis metros de altura. Durante o serviço, ventos fortes fizeram com que a torre encostasse na rede de alta tensão. Testemunhas que estavam no local conseguiram afastar o tubo da fiação com o auxílio de uma vassoura, interrompendo a descarga elétrica.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência no tratamento de queimaduras.