Confira o trabalho dos agricultores que 'plantam água' no ES

O ditado popular já dizia: 'você colhe o que planta'. Mas, para produtores do Espírito Santo, a colheita tem tido um resultado ainda melhor que o esperado. Plantando árvores, eles colhem água. É estranho falar, fica difícil até de imaginar, mas é fácil perceber como o cuidado com o meio ambiente tem consequências. Por meio do reflorestamento ou de lavouras associadas a florestas, produtores rurais recuperam nascentes e garantem recursos hídricos como riqueza para as propriedades do Estado.