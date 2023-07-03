Por que a Mata Atlântica voltou a brotar, e animais estão reaparecendo no ES?

Um incêndio em vegetação é capaz de destruir não apenas a flora, mas também a fauna. Queimadas, por exemplo, como a que atingiu o Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari , de setembro a outubro do ano passado, deixam uma destruição sem precedentes. Um desastre que causa consequências, como o aumento na temperatura mundial. É preciso combater o desmatamento e reflorestar para que o ser humano volte a viver em harmonia com a fauna e a flora.

É aí que entra o trabalho de especialistas e amantes da natureza, que se dedicam a recuperar áreas florestais degradadas no Estado.

A Mata Atlântica é uma das florestas mais diversa do mundo, e o Espírito Santo é abençoado com uma porção significativa desse patrimônio natural. Mas apenas 22% do território capixaba é de mata nativa atualmente. Mesmo diante de um número que é pequeno em relação ao tamanho do Estado, o que se encontra são bons exemplos de preservação da fauna e da flora.