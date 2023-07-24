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De mudança

Cesan já escolheu o imóvel para a sua nova sede

O objetivo da companhia estadual de saneamento é colocar 800 funcionários, hoje espalhados por vários escritórios na Grande Vitória, para trabalharem juntos

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

24 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Antiga sede do TRT, em Vitória
Antiga sede do TRT, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Cesan encontrou um imóvel para instalar a sua nova sede no Centro de Vitória. Trata-se do edifício Castelo Branco, na rua Pietrângelo de Biase, que, até 2020, era ocupado pelo Tribunal Regional do Trabalho (hoje na Enseada do Suá). O objetivo da companhia estadual de saneamento é colocar 800 funcionários, hoje espalhados por vários escritórios na Grande Vitória, para trabalharem juntos em uma área de 6,5 mil m² - loja, sobreloja e nove andares do prédio. Seria necessário um investimento de R$ 6 milhões para deixá-lo nas condições adequadas.
O imóvel pertence à Caixa Econômica Federal. A intenção original da Cesan era alugar o espaço, mas, na última sexta-feira (21), o comando da Caixa informou que só aceita vender. A Cesan topa entrar em uma negociação para comprar o edifício Castelo Branco e os valores vão começar a ser discutidos.
Desde que assumiu a presidência da empresa de saneamento, no começo de 2023, Munir Abud já havia dito que sairia do edifício Bemge. A única exigência feita pelo governador Renato Casagrande é para que a sede da empresa continuasse no Centro de Vitória. Depois de muito garimpar, o executivo chegou ao edifício Castelo Branco. "Não se trata apenas de conforto, mas de eficiência. Nosso time está muito espalhado".
No Bemge ficam cerca de 150 pessoas. A Cesan ainda possui escritórios em Carapina, com 400 funcionários, e em Gurigica, com 250. A nova sede ainda irá abrigar os profissionais que estão nas seguintes unidades operacionais: Vale Esperança, Cobi, Araçás e Santa Lúcia.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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