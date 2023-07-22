Mercado de eventos: procura pelo Pavilhão de Carapina é animadora

Mais de dez companhias, algumas de fora do país, já contactaram a Secretaria de Estado de Turismo atrás de mais detalhes. Alguns dos interessados virão à Serra conhecer de perto a área de 108,7 mil m². Isso não significa que todos esses apresentarão propostas de fato, mas revela que o ativo tem, no mínimo, atraído a atenção dos investidores.