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Turismo

Aeroporto de Vitória: movimento subirá em 2023, mas seguirá abaixo do de 2019

Os dados são da Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo terminal. Os efeitos da pandemia do coronavírus ainda impactam os números

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

21 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Aeroporto de Vitória após a expansão e concessão a uma empresa suíça
Aeroporto de Vitória após a expansão e concessão a uma empresa suíça Crédito: Barbara Lopes
Algo perto de 3 milhões de passageiros vão passar pelo Aeroporto de Vitória em 2023. A estimativa é da Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo terminal capixaba. O número deve ficar quase 10% acima dos 2,8 milhões registrados no ano passado, mas ainda abaixo dos 3,2 milhões de 2019, ano imediatamente anterior ao começo da pandemia do coronavírus.
Na visão dos executivos Zurich, Vitória vem sofrendo um pouco mais nesse retorno por ser um destino com peso para o turismo de negócios, que está voltando aos patamares anteriores com menos velocidade que o turismo de lazer. "O mundo corporativo adotou novos procedimentos por conta da pandemia, o que antes dependia de uma viagem, hoje não é necessariamente assim. Vitória tem o movimento majoritário vindo dos negócios, isso impacta no movimento de passageiros. A realidade é diferente no turismo de lazer, onde os números pré-pandemia já foram superados", argumenta Ricardo Gesse, CEO da Zurich.
Sobre 2024, o executivo afirmou ainda não ter uma expectativa fechada. "Estamos de olho fundamentalmente no crescimento da economia. Vamos aguardar um pouco mais para fechar o ano que vem".  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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