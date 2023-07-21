Aeroporto de Vitória: movimento subirá em 2023, mas seguirá abaixo do de 2019

Algo perto de 3 milhões de passageiros vão passar pelo Aeroporto de Vitória em 2023. A estimativa é da Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo terminal capixaba. O número deve ficar quase 10% acima dos 2,8 milhões registrados no ano passado, mas ainda abaixo dos 3,2 milhões de 2019, ano imediatamente anterior ao começo da pandemia do coronavírus.

Na visão dos executivos Zurich, Vitória vem sofrendo um pouco mais nesse retorno por ser um destino com peso para o turismo de negócios, que está voltando aos patamares anteriores com menos velocidade que o turismo de lazer. "O mundo corporativo adotou novos procedimentos por conta da pandemia, o que antes dependia de uma viagem, hoje não é necessariamente assim. Vitória tem o movimento majoritário vindo dos negócios, isso impacta no movimento de passageiros. A realidade é diferente no turismo de lazer, onde os números pré-pandemia já foram superados", argumenta Ricardo Gesse, CEO da Zurich.