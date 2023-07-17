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Mercado imobiliário

Zurich fecha acordos e projeto do entorno do Aeroporto começa a andar

Os anúncios serão feitos ao longo dos próximos meses, de acordo com os interesses dos operadores. São contratos com empresas de vários segmentos diferentes

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

17 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Projeto de área central do sítio do Aeroporto de Vitória tem conceito de minicidade
Projeto de área central do sítio do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport/Divulgação
A Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória até 2048, já tem cinco contratos assinados com empresas que vão operar na área do entorno do terminal. Os anúncios serão feitos ao longo dos próximos meses, de acordo com os interesses dos operadores.
Segundo Ricardo Gesse, CEO da Zurich no Brasil, os acordos foram fechados com empresas de vários segmentos diferentes. "Temos, por exemplo, contratos assinados com empresas de varejo e saúde. Estamos seguindo aquilo que foi anunciado no ano passado, quando divulgamos o projeto, queremos algo bastante diverso, que atenda às demandas da cidade. É o que vamos buscar e entregar".
Danilo Sesiki, diretor Comercial da Zurich, disse que o masterplan do Aeroporto de Vitória está em linha com o planejado pela companhia. "Anunciamos o projeto há pouco mais de um ano, o mercado está absorvendo a proposta, trata-se de uma concessão, não é uma venda ou aluguel tradicional. As negociações estão dentro do esperado e vão ganhar mais velocidade".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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