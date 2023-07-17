Zurich fecha acordos e projeto do entorno do Aeroporto começa a andar

Segundo Ricardo Gesse, CEO da Zurich no Brasil, os acordos foram fechados com empresas de vários segmentos diferentes. "Temos, por exemplo, contratos assinados com empresas de varejo e saúde. Estamos seguindo aquilo que foi anunciado no ano passado, quando divulgamos o projeto, queremos algo bastante diverso, que atenda às demandas da cidade. É o que vamos buscar e entregar".

Danilo Sesiki, diretor Comercial da Zurich, disse que o masterplan do Aeroporto de Vitória está em linha com o planejado pela companhia. "Anunciamos o projeto há pouco mais de um ano, o mercado está absorvendo a proposta, trata-se de uma concessão, não é uma venda ou aluguel tradicional. As negociações estão dentro do esperado e vão ganhar mais velocidade".