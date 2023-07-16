Rumo ao Rio: o primeiro Supermercados Carone fora da Grande Vitória

Em Cabo Frio, houve uma mudança de planos. A princípio seria construído um SempreTem, mas, após uma reavaliação do mercado, os executivos do Carone optaram pela construção do primeiro Supermercados Carone fora da Grande Vitória, uma loja de 3,5 mil m². Em São Pedro da Aldeia, o grupo está colocando de pé uma unidade do SempreTem com 5 mil m² de área de loja. A unidade de Cabo Frio fica pronta no primeiro semestre de 2024 e a de São Pedro da Aldeia na parte final do ano que vem.