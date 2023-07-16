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Varejo

Rumo ao Rio: o primeiro Supermercados Carone fora da Grande Vitória

Um dos maiores grupos do varejo capixaba vai inaugurar uma loja Carone em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Vai ser a primeira da marca fora da Grande Vitória

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

16 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Supermecados Carone, em Itaparica
Supermecados Carone, em Itaparica Crédito: Divulgação/Carone
O Estado do Rio de Janeiro é, hoje, a principal frente de expansão do Grupo Carone, dono dos Supermercados Carone e do SempreTem Superatacado. Das três lojas que a rede está construindo, duas estão em cidades fluminenses: São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, na Região dos Lagos (a outra, que será inaugurada no mês que vem, fica em Jacaraípe).
Em Cabo Frio, houve uma mudança de planos. A princípio seria construído um SempreTem, mas, após uma reavaliação do mercado, os executivos do Carone optaram pela construção do primeiro Supermercados Carone fora da Grande Vitória, uma loja de 3,5 mil m². Em São Pedro da Aldeia, o grupo está colocando de pé uma unidade do SempreTem com 5 mil m² de área de loja. A unidade de Cabo Frio fica pronta no primeiro semestre de 2024 e a de São Pedro da Aldeia na parte final do ano que vem.
"Não estamos de olhos fechados para o Espírito Santo, muito pelo contrário, mas conseguimos aproveitar boas oportunidades que apareceram no Estado do Rio, que é um dos maiores mercados consumidores do Brasil. Seguimos atentos, vamos continuar investindo e crescendo de maneira orgânica", assinalou William Carone Júnior, diretor do grupo.
Hoje, são dez Supermercados Carone espalhados por Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, e sete SempreTem em Cariacica, Vitória, Serra, Linhares, Cachoeiro, Guarapari e Teixeira de Freitas (BA).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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