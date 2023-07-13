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Jacaraípe

Grupo Carone contrata 150 profissionais para nova loja na Serra

Há oportunidades para operador de carrinhos, operador de caixa, confeiteiro, repositor de perecíveis, padeiro, auxiliar de açougue, entre outras chances

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 10:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 jul 2023 às 10:42
Loja do Sempre Tem que vai funcionar em breve na Bahia
Loja do Sempre Tem que vai funcionar em breve em Jacaraípe Crédito: Carone/Divulgação
O Grupo Carone se prepara para inaugurar mais uma loja da marca Sempre Tem no município da Serra. Para isso, serão abertas 150 vagas de emprego para cargos de vários níveis de escolaridade. O empreendimento está previsto para abrir as portas na segunda quinzena de agosto, em Jacaraípe.
As oportunidades são para:
  • Açougueiro
  • Auxiliar de açougue
  • Forneiro
  • Padeiro
  • Confeiteiro
  • Auxiliar de cozinha
  • Fiscal de controle patrimonial
  • Operador de caixa
  • repositor mercearia
  • Repositor perecíveis
  • Operador de carrinhos
Também há postos de trabalho para pessoas com deficiência. Além dos salários, os colaboradores têm benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e da tarde, almoço na empresa, vale-transporte, convênio farmácia e Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimos consignados.

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