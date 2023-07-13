Grupo Carone contrata 150 profissionais para nova loja na Serra

As oportunidades são para:
- Açougueiro
- Auxiliar de açougue
- Forneiro
- Padeiro
- Confeiteiro
- Auxiliar de cozinha
- Fiscal de controle patrimonial
- Operador de caixa
- repositor mercearia
- Repositor perecíveis
- Operador de carrinhos
Também há postos de trabalho para pessoas com deficiência. Além dos salários, os colaboradores têm benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e da tarde, almoço na empresa, vale-transporte, convênio farmácia e Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimos consignados.
Onde cadastrar o currículo
- Página de carreiras da empresa: Jobs
- Whatsapp: (27) 99279-2667
- Site: Carone
- E-mail: [email protected]
- Ou ainda entregar na unidade mais próxima.