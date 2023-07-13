Grupo Carone contrata 150 profissionais para nova loja na Serra

Loja do Sempre Tem que vai funcionar em breve em Jacaraípe

Também há postos de trabalho para pessoas com deficiência. Além dos salários, os colaboradores têm benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e da tarde, almoço na empresa, vale-transporte, convênio farmácia e Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimos consignados.