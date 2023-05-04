Ampliação da fábrica da Garoto vai criar 1.000 empregos no ES

Os valores serão aplicados para modernizar a indústria fundada no Espírito Santo há mais de 90 anos. Está prevista a ampliação da capacidade da fábrica em 10%, com a instalação de uma nova linha de produção, além da modernização de outras já existentes.

Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Garoto

O objetivo dos investimentos é ampliar o portfólio de produtos, modernizar a fábrica e expandir o uso de energia solar. Também é previsto um aumento nas exportações de produtos da Garoto para mais países. Hoje, 7% da produção ja é exportada.

Com o investimento, segundo Gustavo Bastos, vice-presidente jurídico da Nestlé, a companhia vai ampliar seus esforços de sustentabilidade e inovação. A expectativa é lançar de seis a sete novos produtos após a finalização das obras.

"É um investimento que vem seguido de outro grande investimento anterior, feito entre 2021 e 2022, na casa de R$ 270 milhões. É um reforço do nosso compromisso com o estado do Espírito Santo e com a cidade de Vila Velha, com foco em ampliar nossa capacidade e fornecer mais e melhores produtos para os nossos consumidores", disse Bastos.

Aprovação do Cade

O vice-presidente Jurídico da Nestlé afirmou que o investimento é mais uma prova da confiança da companhia suíça na concretização do processo de compra da Garoto pela multinacional, que foi reaberto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).