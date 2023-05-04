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Em Vila Velha

Ampliação da fábrica da Garoto vai criar 1.000 empregos no ES

Fase de obras para modernizar empresa vai abrir cargos diretos e indiretos; Nestlê anunciou investimentos de mais de R$ 430 milhões entre 2023 e 2024
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

04 mai 2023 às 10:57

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 10:57

A Nestlé do Brasil anunciou, nesta quinta-feira (4), que vai investir R$ 430 milhões para ampliar a capacidade da fábrica da Chocolates Garoto, localizada na Glória, em Vila Velha. Os investimentos serão realizados entre 2023 e 2024 e vão gerar 1.000 empregos, entre direitos e indiretos, na fase de obras.
Os valores serão aplicados para modernizar a indústria fundada no Espírito Santo há mais de 90 anos. Está prevista a ampliação da capacidade da fábrica em 10%, com a instalação de uma nova linha de produção, além da modernização de outras já existentes.
Fábrica da Garoto, em Vila Velha
Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Garoto
O objetivo dos investimentos é ampliar o portfólio de produtos, modernizar a fábrica e expandir o uso de energia solar. Também é previsto um aumento nas exportações de produtos da Garoto para mais países. Hoje, 7% da produção ja é exportada.
Com o investimento, segundo Gustavo Bastos, vice-presidente jurídico da Nestlé, a companhia vai ampliar seus esforços de sustentabilidade e inovação. A expectativa é lançar de seis a sete novos produtos após a finalização das obras.
"É um investimento que vem seguido de outro grande investimento anterior, feito entre 2021 e 2022, na casa de R$ 270 milhões. É um reforço do nosso compromisso com o estado do Espírito Santo e com a cidade de Vila Velha, com foco em ampliar nossa capacidade e fornecer mais e melhores produtos para os nossos consumidores", disse Bastos.

Aprovação do Cade

O vice-presidente Jurídico da Nestlé afirmou que o investimento é mais uma prova da confiança da companhia suíça na concretização do processo de compra da Garoto pela multinacional, que foi reaberto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Gustavo Bastos afirmou acreditar que uma solução definitiva e benéfica para empresa e o Estado seja encontrada em breve.

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