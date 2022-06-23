Chocolate capixaba mistura tradição e inovação

Mais que entregar produtos de qualidade, a Chocolates Garoto possui objetivos que impactam diretamente a sociedade, como geração de emprego, desenvolvimento e sustentabilidade Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

Um dos produtos capixabas mais conhecidos e apreciados pelo Brasil e mundo afora é o chocolate. E essa preferência tem um nome: Garoto. Com mais de 90 anos de existência, a marca está consolidada como a favorita dos consumidores do Espírito Santo.

Prova disso é que a Garoto, mais vez, ocupa o 1º lugar na categoria “Chocolate” no Recall de Marcas Rede Gazeta.

Para além da tradição de nove décadas e da relação de proximidade, fazendo parte do dia a dia do capixaba, a empresa tem apostado forte na inovação. Segundo o gerente de Marketing da Nestlé Brasil, Marcos Freitas, a reinvenção é um compromisso da marca.

A Garoto, ressalta Freitas, é uma marca tradicional, mas que acredita no poder da inovação e de se reinventar a cada ano, comprometendo-se com as necessidades de consumidores, colaboradores, fornecedores, parceiros, e também com o planeta.

"Autenticidade, transformação, inovação e credibilidade são atributos presentes na essência do nosso negócio e que nos tornam presente na lembrança do consumidor" Marcos Freitas - Gerente de Marketing da Nestlé Brasil

Isso faz parte também de um trabalho com a comunidade. “Criamos uma conexão e uma relação bem próxima com os consumidores. Além disso, temos uma história longa e sólida, especialmente em Vila Velha”.

Mais que entregar produtos de qualidade e saborosos, Freitas ressalta que a Garoto possui objetivos que impactam diretamente a sociedade, como geração de emprego, desenvolvimento e sustentabilidade.

A Garoto é uma das 10 maiores fábricas de chocolates do mundo, com quase 1.500 colaboradores. A empresa conta com um portfólio de mais de 80 produtos, entre eles caixas de bombons, tabletes, ovos de Páscoa e chocolates para uso culinário, que podem ser encontrados em diversos países. Os maiores sucessos são a caixa amarela e os tabletes familiares com a marca Garoto, assim como os chocolates Baton, Talento e Serenata de Amor.

SABOR E CONFORTO EMOCIONAL

Na pandemia, os investimentos foram ampliados diante do aumento na demanda por chocolates. Uma pesquisa da Nestlé mostrou que 51% das pessoas aumentaram as compras de chocolates durante o período de isolamento social. Segundo Freitas, esse movimento foi impulsionado tanto pela busca de sabor e conforto emocional quanto pela tendência de consumo de lanches intermediários.

Nesse contexto, a Garoto investiu no lançamento de novos sabores de Talento, que passou a ter recheios nos sabores tiramisù, torta holandesa, e creme de chocolate com castanha-de-caju, o mesmo do bombom Opereta. O Talento também ganhou recentemente as versões dark 50% cacau com menta, dark 50% cacau com café e dark 50% cacau com laranja.

“A companhia tem apostado em muitas novidades que envolvem desde o relacionamento com o consumidor, passando por inovações de produtos, novas tecnologias de produção, ações de desenvolvimento rural e fomento ao turismo local”, pontua o executivo.

PARCERIA COM A COMUNIDADE

Freitas explica que, para atender às tendências de consumo e do mercado e, ainda, proporcionar novas experiências, a inovação precisa ser um investimento constante, além da parceria com a comunidade.

Marcos Freitas ressalta que a Garoto é uma marca tradicional, mas que acredita no poder da inovação e de se reinventar a cada ano Crédito: Divulgação/Nestlé Brasil

“Como uma das marcas referências no mercado local, a Garoto está sempre atenta ao que os consumidores têm a falar sobre produtos, iniciativas e tendências. Por isso, nos dedicamos a manter um relacionamento muito próximo com a população local, ciente da importância que seu apoio teve, e continua tendo, ao longo de toda a trajetória da marca”, destaca.