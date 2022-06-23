Chocolate capixaba mistura tradição e inovação

Um dos produtos capixabas mais conhecidos e apreciados pelo Brasil e mundo afora é o chocolate. E essa preferência tem um nome: Garoto. Com mais de 90 anos de existência, a marca está consolidada como a favorita dos consumidores do Espírito Santo.
Prova disso é que a Garoto, mais vez, ocupa o 1º lugar na categoria “Chocolate” no Recall de Marcas Rede Gazeta.
Para além da tradição de nove décadas e da relação de proximidade, fazendo parte do dia a dia do capixaba, a empresa tem apostado forte na inovação. Segundo o gerente de Marketing da Nestlé Brasil, Marcos Freitas, a reinvenção é um compromisso da marca.
A Garoto, ressalta Freitas, é uma marca tradicional, mas que acredita no poder da inovação e de se reinventar a cada ano, comprometendo-se com as necessidades de consumidores, colaboradores, fornecedores, parceiros, e também com o planeta.
"Autenticidade, transformação, inovação e credibilidade são atributos presentes na essência do nosso negócio e que nos tornam presente na lembrança do consumidor"
Isso faz parte também de um trabalho com a comunidade. “Criamos uma conexão e uma relação bem próxima com os consumidores. Além disso, temos uma história longa e sólida, especialmente em Vila Velha”.
Mais que entregar produtos de qualidade e saborosos, Freitas ressalta que a Garoto possui objetivos que impactam diretamente a sociedade, como geração de emprego, desenvolvimento e sustentabilidade.
A Garoto é uma das 10 maiores fábricas de chocolates do mundo, com quase 1.500 colaboradores. A empresa conta com um portfólio de mais de 80 produtos, entre eles caixas de bombons, tabletes, ovos de Páscoa e chocolates para uso culinário, que podem ser encontrados em diversos países. Os maiores sucessos são a caixa amarela e os tabletes familiares com a marca Garoto, assim como os chocolates Baton, Talento e Serenata de Amor.
SABOR E CONFORTO EMOCIONAL
Na pandemia, os investimentos foram ampliados diante do aumento na demanda por chocolates. Uma pesquisa da Nestlé mostrou que 51% das pessoas aumentaram as compras de chocolates durante o período de isolamento social. Segundo Freitas, esse movimento foi impulsionado tanto pela busca de sabor e conforto emocional quanto pela tendência de consumo de lanches intermediários.
Nesse contexto, a Garoto investiu no lançamento de novos sabores de Talento, que passou a ter recheios nos sabores tiramisù, torta holandesa, e creme de chocolate com castanha-de-caju, o mesmo do bombom Opereta. O Talento também ganhou recentemente as versões dark 50% cacau com menta, dark 50% cacau com café e dark 50% cacau com laranja.
“A companhia tem apostado em muitas novidades que envolvem desde o relacionamento com o consumidor, passando por inovações de produtos, novas tecnologias de produção, ações de desenvolvimento rural e fomento ao turismo local”, pontua o executivo.
PARCERIA COM A COMUNIDADE
Freitas explica que, para atender às tendências de consumo e do mercado e, ainda, proporcionar novas experiências, a inovação precisa ser um investimento constante, além da parceria com a comunidade.
“Como uma das marcas referências no mercado local, a Garoto está sempre atenta ao que os consumidores têm a falar sobre produtos, iniciativas e tendências. Por isso, nos dedicamos a manter um relacionamento muito próximo com a população local, ciente da importância que seu apoio teve, e continua tendo, ao longo de toda a trajetória da marca”, destaca.
Na avaliação do executivo, em grande parte se deve a esse papel que a empresa exerce na sociedade o fato de a marca ser memorável, além da forma como são oferecidas experiências aos consumidores. “Ser mais uma vez a marca mais lembrada dos consumidores é uma grande honra e orgulho para a Garoto”, conclui.