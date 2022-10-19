Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Indústria do ES usa até detector de metal para exportar mais chocolate

Tecnologia deve contribuir para que a marca capixaba chegue também aos Estados Unidos

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 02:11

Públicado em 

19 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

chocolate
Com os filtros-imã e detectores, toda partícula de metal é retida fora dos chocolates Crédito: Freepik
Uma indústria de chocolates capixaba Espírito Cacau está usando a tecnologia para alavancar as exportações. A qualidade dos seus produtos é fiscalizada com filtros-imã e detectores de metal e, dessa forma, toda partícula de metal é retida fora dos chocolates. Peneiras com buracos de cerca de dois milímetros também filtram materiais que não fazem parte da composição dos produtos.
A tecnologia implementada pela indústria é resultado dos conhecimentos que a empresa adquiriu com o Senai-ES e que agora fazem parte do Manual de Boas Práticas da marca Espírito Cacau. A segurança alimentar é um dos requisitos fundamentais para alcançar novos mercados e essa tecnologia deve contribuir para que o chocolate capixaba chegue também aos Estados Unidos.

Veja Também

Loja de um dos mais famosos chocolates do mundo chega ao ES

ES vai promover a maior feira de chocolate e cacau da América Latina

Nos últimos anos a empresa tem investido em inovação e na melhoria de processos e prospectado clientes no Brasil e no exterior. Hoje, a marca já se tornou uma referência, por exemplo, no mercado árabe, e a indústria segue buscando novos clientes no mercado global.
A máquina que detecta a presença de metal no chocolate
A máquina que detecta a presença de metal no chocolate Crédito: Divulgação
Não é à toa que ela é uma das 100 empresas que compõem a comitiva da Missão Comercial SIAL Paris 2022 - a maior feira de alimentos e bebidas do mundo -, que será encerrada nesta quarta-feira (19), na França.

Veja Também

Rede de restaurantes abre loja em Vila Velha e gera 40 empregos

Restaurante da Praia do Canto fica entre os 100 melhores da América Latina

Além da indústria de chocolates, outras empresas capixabas dos segmentos de sorvetes e congelados, embalagens e alimentos fazem parte do grupo. A expectativa é a de que indústrias do Espírito Santo tenham oportunidades de exportação e investimentos.
A missão comercial, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), tem o apoio da Findes e prevê fechar mais de R$ 200 milhões em exportações nos próximos 12 meses.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

ES terá novo shopping com investimento de mais de R$ 250 milhões

Meganegócio fechado: 2 grandes shoppings de Vila Velha terão o mesmo dono

Maior shopping de Vila Velha vai passar a cobrar pelo estacionamento

Empresas terão isenção de IPTU e redução do ISS para atuar no Centro de Vitória

Empresária do ES que perdeu tudo em incêndio consegue ajuda e vai voltar

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

frança indústria paris Tecnologia Findes Inovação Made in es Indústria de Chocolates do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados