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Leonel Ximenes

Loja de um dos mais famosos chocolates do mundo chega ao ES

Fundada há 177 anos em Zurique, marca suíça é líder mundial no segmento premium

Públicado em 

29 set 2022 às 14:06
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A Lindt trabalha com 10 tipos de chocolate de nove marcas
A Lindt trabalha com 10 tipos de chocolate de nove marcas Crédito: Divulgação
Já tem data marcada: será no dia 3 de novembro a inauguração da primeira loja do chocolate suíço Lindt no Espírito Santo. A unidade será aberta próximo à praça de alimentação do Shopping Vitória.
As obras de instalação da loja ainda não começaram, mas quem passa pelo local já consegue visualizar um gigantesco painel identificando o ponto comercial da guloseima suíça.

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Fundada há 177 anos em Zurique, na Suíça, a Lindt & Sprüngli começou a ser distribuída no Brasil em 1969 e, desde 2014, tem operação própria no país.
A operação brasileira da marca de chocolates suíça é resultado de uma parceria com o grupo brasileiro CRM, dono das marcas Kopenhagen e Chocolates Brasil Cacau. Todos os chocolates à venda são importados das fábricas da Lindt na Europa. A empresa tem 59 lojas no país.

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A marca é líder mundial no setor de chocolates premium e, atualmente, tem 12 unidades de produção na Europa e nos EUA e mais de 14 mil funcionários no mundo.

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A Lindt trabalha com 10 tipos de chocolate: ao leite, dark, branco, frutas, nuts, recheados, sabores sortidos, vegano, zero açúcar e zero snacks. E tem no seu portfólio nove marcas, sendo as mais conhecidas a Excellence e a Lindor.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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