Loja de um dos mais famosos chocolates do mundo chega ao ES

Já tem data marcada: será no dia 3 de novembro a inauguração da primeira loja do chocolate suíço Lindt no Espírito Santo. A unidade será aberta próximo à praça de alimentação do Shopping Vitória
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As obras de instalação da loja ainda não começaram, mas quem passa pelo local já consegue visualizar um gigantesco painel identificando o ponto comercial da guloseima suíça.
Fundada há 177 anos em Zurique, na Suíça, a Lindt & Sprüngli começou a ser distribuída no Brasil em 1969 e, desde 2014, tem operação própria no país.
A operação brasileira da marca de chocolates suíça
é resultado de uma parceria com o grupo brasileiro CRM, dono das marcas Kopenhagen e Chocolates Brasil Cacau. Todos os chocolates à venda são importados das fábricas da Lindt na Europa
. A empresa tem 59 lojas no país.
A marca é líder mundial no setor de chocolates premium e, atualmente, tem 12 unidades de produção na Europa e nos EUA e mais de 14 mil funcionários no mundo.
A Lindt trabalha com 10 tipos de chocolate: ao leite, dark, branco, frutas, nuts, recheados, sabores sortidos, vegano, zero açúcar e zero snacks. E tem no seu portfólio nove marcas, sendo as mais conhecidas a Excellence e a Lindor.