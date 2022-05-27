ES terá novo shopping com investimento de mais de R$ 250 milhões

O shopping será construído próximo ao Rio Doce, em Colatina Crédito: Divulgação PMC

Não é só o calor que está aquecendo Colatina - a economia está fervendo também na cidade do Noroeste do Estado. Com investimento de R$ 252 milhões, Colatina vai ganhar um shopping center na Avenida Senador Moacyr Dalla, a principal da cidade.

O Colatina Sunset Mall terá área total construída de 90 mil metros quadrados, sendo três andares e uma torre empresarial de 25 pavimentos, o que o tornará o edifício mais alto do interior do Espírito Santo

O espaço contará ainda com um total de 1.361 vagas de estacionamento, sendo 1.073 no shopping e outras 288 na torre comercial. O shopping será construído no fim da Beira-rio (sentido Colatina x Vitória), na antiga Associação Banestes (Rua Pedro Epichim).

Com a construção do shopping center, serão gerados no município, inicialmente, mais de 700 vagas de empregos diretos e indiretos, entre a obra e a inauguração do empreendimento. A previsão é que as obras se iniciem no segundo semestre deste ano e sejam concluídas em 2024.

O shopping será construído próximo ao Rio Doce, em Colatina

O grupo investidor é WL Participações Ltda., de São Paulo, que também atua no setor agrícola e imobiliário, entre outros ramos. “As grandes marcas e lojas de Colatina e do país juntas em um novo shopping, em um local belíssimo como a Beira-rio, também trarão impacto positivo no turismo e no setor de entretenimento do município e de toda a região Noroeste do Estado", destacou o prefeito Guerino Balestrassi.