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Leonel Ximenes

ES terá novo shopping com investimento de mais de R$ 250 milhões

Empreendimento deverá gerar 700  empregos diretos e indiretos com previsão de inauguração em 2024

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 12:44

Públicado em 

27 mai 2022 às 12:44
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O shopping será construído próximo ao Rio Doce, em Colatina
O shopping será construído próximo ao Rio Doce, em Colatina Crédito: Divulgação PMC
Não é só o calor que está aquecendo Colatina - a economia está fervendo também na cidade do Noroeste do Estado. Com investimento de R$ 252 milhões, Colatina vai ganhar um shopping center na Avenida Senador Moacyr Dalla, a principal da cidade.
O Colatina Sunset Mall terá área total construída de 90 mil metros quadrados, sendo três andares e uma torre empresarial de 25 pavimentos, o que o tornará o edifício mais alto do interior do Espírito Santo.

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O espaço contará ainda com um total de 1.361 vagas de estacionamento, sendo 1.073 no shopping e outras 288 na torre comercial. O shopping será construído no fim da Beira-rio (sentido Colatina x Vitória), na antiga Associação Banestes (Rua Pedro Epichim).
Com a construção do shopping center, serão gerados no município, inicialmente, mais de 700 vagas de empregos diretos e indiretos, entre a obra e a inauguração do empreendimento. A previsão é que as obras se iniciem no segundo semestre deste ano e sejam concluídas em 2024.

O shopping será construído próximo ao Rio Doce, em Colatina

O grupo investidor é WL Participações Ltda., de São Paulo, que também atua no setor agrícola e imobiliário, entre outros ramos. “As grandes marcas e lojas de Colatina e do país juntas em um novo shopping, em um local belíssimo como a Beira-rio, também trarão impacto positivo no turismo e no setor de entretenimento do município e de toda a região Noroeste do Estado", destacou o prefeito Guerino Balestrassi.

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“As consequências da implantação desse empreendimento vão da valorização imobiliária do local à geração de emprego e renda, passando pelo aumento da qualidade de vida dos moradores da região e a mudança da paisagem urbana, pois empreendimento contará com arquitetura moderna e arrojada”, reforça o secretário de Desenvolvimento Econômico de Colatina, Liemar Pretti.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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