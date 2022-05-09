Depois da megafusão, shopping no ES pode ser vendido

O Boulevard Shopping em Vila Velha é controlado pelo grupo Aliansce Sonae Crédito: Carlos Alberto Silva

O Boulevard Shopping de Vila Velha pode ser vendido pelo grupo Aliansce Sonae para fundos imobiliários, junto com outros três centros comerciais, num megapacote que pode chegar a R$ 800 milhões. O pacotão, segundo o jornal O Estado de São Paulo, inclui o Boulevard Londrina (PR), o Uberlândia Shopping (MG) e um quarto empreendimento a ser definido no Rio de Janeiro.

A venda dos ativos tem por objetivo, de acordo com o jornal, evitar questionamentos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a respeito de uma concentração de mercado com a futura fusão entre a Aliansce e a BrMalls, fechada há cerca de 10 dias.

Se concretizada, a transação dará origem ao maior conglomerado do setor de shopping centers na América Latina, com 69 unidades – muito mais que seus principais concorrentes Multiplan (20) e Iguatemi (16). Em algumas cidades, Aliansce e BrMalls juntas dominariam o mercado, concentração que pode entrar no radar do Cade. Na maioria dos casos, entretanto, os centros de compras estão espalhados pelo país.

O problema está em algumas cidades nas quais Aliansce e BrMalls já têm empreendimentos e, combinadas, passariam a dominar o mercado. É o caso de Vila Velha, onde o novo conglomerado teria o controle dos Shoppings Boulevard e Vila Velha.

No Rio, por exemplo, a Aliansce é dona do Via Parque (Barra da Tijuca), Shopping Leblon, Carioca Shopping (Vila da Penha) e Bangu Shopping. Ao se desfazer dos ativos, a ideia é reduzir essa concentração preventivamente e evitar que o processo fique parado por muito tempo no órgão antitruste do Ministério da Justiça

A fusão já foi aprovada pelos conselhos de ambas empresas e será submetida à aprovação dos acionistas em assembleia a ser convocada nesta semana. As conversas para venda ocorrem com quatro fundos imobiliários diferentes. Um deles propôs comprar o pacotão com todos, mas o preço oferecido não agradou, ainda segundo o Estadão.