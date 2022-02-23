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Leonel Ximenes

Dois grandes shoppings de Vila Velha poderão ter mesmo dono

Negociações entre os dois gigantes, que tinham fracassado em janeiro,  voltaram a avançar e devem ser definidas em março

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 14:10

Públicado em 

23 fev 2022 às 14:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Controladores do Shopping Vila Velha e do Boulevard Shopping estão em negociação para possível fusão
Controladores do Shopping Vila Velha e do Boulevard Shopping estão em negociação para possível fusão Crédito: Divulgação
A Aliansce Sonae e a BR Mall, duas gigantes do setor de shopping centers do Brasil, estão com conversas avançadas para uma negociação entre elas, de acordo com o colunista Lauro Jardim de O Globo. Se a fusão for concretizada, dois dos maiores shoppings de Vila Velha poderão ter um único dono.
A Aliansce Sonae é responsável pela administração e participação do Boulevard Shopping, em Jockey de Itaparica, uma das regiões que têm sido alvo de intensa especulação imobiliária.
Já o BR Malls conta com o Shopping Vila Velha, em Divino Espírito Santo. Segundo a empresa, o centro de compras recebe mais de 1 milhão de pessoas por mês e o ticket médio de gasto, por pessoa, é da ordem de R$ 163,33.
De acordo com Lauro Jardim, um dos próximos passos é uma reunião em março entre a Aliansce e os conselheiros e a diretoria executiva da BR Malls. A possível fusão poderia criar um forte monopólio do setor em Vila Velha.

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Nesta segunda-feira (21), em fato relevante comunicado ao mercado, a BR Malls S/A informa que a Aliansce Sonae Shopping Center S.A. passou a deter, direta e/ou indiretamente, participação de 5,05% no capital social da BR Malls. O comunicado é assinado por Eduardo Langoni, diretor Financeiro e de Relações com Investidores do controlador do Shopping Vila Velha.
E no dia 14 de janeiro, também por meio de um fato relevante ao mercado, a BR Malls recebeu uma proposta da concorrente de aquisição de ações. Entretanto, diz a BR Malls, a proposta foi rejeitada por ter sido considerada insuficiente para “o valor econômico justo da BR Malls e do seu portfólio de ativos”.
Fonte do setor ouvida pela Coluna Leonel Ximenes (A Gazeta) confirma que a negociação e que o acordo entre os dois controladores de shopping centers deve ser fechado em breve. "A Also [Aliansce Sonae] tem comprado ações da BR Malls na Bolsa de Valores de forma a facilitar a aprovação da transação no Conselho de Administração da BR Malls", explica o especialista.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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