Centro médico-hospitalar do ES une serviços de saúde à comodidade de shopping

Com 24 mil metros quadrados, o Life VixMall conta com UTIs inteligentes com tecnologia de ponta e leitos amplamente equipados. Crédito: Life VixMall/Divulgação

Já imaginou conseguir consultar e fazer todos os exames solicitados pelo médico em um mesmo local com profissionais bem qualificados e equipamentos de alta tecnologia? Essa comodidade já é uma realidade em Vitória, capital do Espírito Santo. O Life VixMall reúne em um mesmo endereço importantes expressões médicas do Estado.

Com 24 mil metros quadrados, o centro médico-hospitalar conta com UTIs inteligentes com tecnologia de ponta, laboratórios de análises clínicas com os maiores avanços científicos da atualidade, leitos amplamente equipados, pronto-socorro 24 horas de padrão internacional e quartos com acessibilidade, iluminação, banheiros e conveniências 5 estrelas.

Além disso, o núcleo médico-hospitalar ainda oferece clínica exclusiva para mulheres, hospital de transição e atendimento dedicado à terceira idade, dentre outras atividades ligadas à saúde. Fazem parte do complexo a Medsênior, o Laboratório Bioclínico, a Samp, a Total Health, a Oncomédica e o Pronto Atendimento Vitória Apart Hospital.

Com o objetivo de unir profissionais e operadores de saúde, o Life VixMall foi concebido pela Construtora Abaurre. Crédito: Life VixMall/Divulgação

O Life VixMall tem como objetivo, prioritariamente, unir profissionais e operadores de saúde, como hospitais, prontos atendimentos, planos de saúde, clínicas em geral. Todos operando em um único local para atender, de forma completa, o público capixaba que busca qualidade e facilidade de locomoção.

Dessa forma, o Life VixMall tem espaço para atender novos médicos e clínicas que desejarem fazer parte do empreendimento, que busca ampliar ainda mais os serviços oferecidos no local. O resultado do investimento foi além da expectativa e hoje, restam poucas áreas disponíveis para locação.

O Life VixMall tem equipamentos de alta tecnologia e o objetivo é que o paciente consiga resolver suas questões médicas em um mesmo lugar. Crédito: Life VixMall/Divulgação

COMODIDADE

O Life VixMall tem espaço para atender novos médicos e clínicas que desejarem fazer parte do empreendimento. Crédito: Life VixMall/Divulgação

O projeto, assinado pela arquiteta Sheila Basílio, foi planejado para atender à crescente demanda de mercado por um empreendimento deste perfil voltado para Medicina e Saúde.

“Conseguimos reunir no mesmo propósito equipes multidisciplinares de todas as empresas participantes num projeto inovador e pioneiro na área de Saúde em Vitória. A credibilidade e o comprometimento da Construtora Abaurre se mantiveram com a entrega do empreendimento no prazo previsto, mesmo diante de todos os desafios de um projeto pioneiro. Ficamos muito felizes por isso”, ressalta Letícia Abaurre, da construtora responsável pela obra do Life VixMall.

Com fácil acesso, o complexo está localizado na Avenida Leitão da Silva, uma das principais avenidas da Capital. Para garantir maior conforto e comodidade a pacientes e seus familiares, o espaço ainda tem área gourmet, com o Café Tulipa, e 300 vagas de estacionamento. “O empreendimento é mais um legado para a cidade de Vitória. O modelo é um sucesso num mercado em crescimento. Quem sabe, possa ser replicado em um futuro próximo”, finaliza Letícia Abaurre.

LIFE VIX MALL