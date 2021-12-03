Hub de saúde no ES com localização estratégica facilita a vida de pacientes

O Life VixMall consegue atender aproximadamente 85% da população em sua área de influência. Crédito: Life VixMall/Divulgação

Com localização estratégica em uma das principais avenidas de Vitória, um dos maiores e mais avançados complexos de saúde está à disposição dos capixabas. O Life VixMall tem 24 mil metros quadrados na Avenida Leitão da Silva e reúne, no mesmo endereço, importantes serviços na área médica. O hub de saúde consegue atender aproximadamente 85% da população em sua área de influência.

Moderna e ampliada, a Leitão da Silva hoje tem três faixas em cada sentido da avenida e uma ciclovia no canteiro central. Essas características facilitam ainda mais o acesso dos usuários que buscam um atendimento qualificado no Life VixMall.

“A Avenida Leitão da Silva é um dos principais eixos viários da Capital porque conecta regiões importantes da cidade. A facilidade de acesso ao Life VixMall, inclusive, é um dos diferenciais do complexo, já que os pacientes economizam tempo para chegar e para sair, além de ter em um mesmo local diferentes atividades ligadas à saúde. São equipes multidisciplinares de todas as empresas participantes num projeto inovador e pioneiro na área de saúde em Vitória”, afirma Flavia Abaurre, da construtora responsável pelo empreendimento.

O local ainda oferece clínica exclusiva para mulheres, hospital de transição, atendimento dedicado à terceira idade, UTIs inteligentes com tecnologia de ponta, entre outros serviços. Crédito: Life VixMall/Divulgação

O centro médico-hospitalar conta com os serviços da Medsênior, do Laboratório Bioclínico, da Samp, da Total Health, da Oncomédica e do Pronto Atendimento Vitória Apart Hospital. O local ainda oferece clínica exclusiva para mulheres, hospital de transição, atendimento dedicado à terceira idade, UTIs inteligentes com tecnologia de ponta, laboratórios de análises clínicas com os maiores avanços científicos da atualidade, leitos amplamente equipados, pronto-socorro 24 horas de padrão internacional e quartos com acessibilidade, iluminação, banheiros e conveniências 5 estrelas.

O objetivo do Life VixMall é, prioritariamente, unir profissionais e operadores de saúde, como hospitais, prontos atendimentos, planos de saúde, clínicas em geral, no mesmo ambiente. Todos operando em um único local para oferecer serviços, de forma completa, ao público capixaba que busca qualidade e facilidade de locomoção.

O objetivo do Life VixMall é unir profissionais e operadores de saúde, como hospitais, prontos atendimentos, planos de saúde, clínicas em geral, no mesmo ambiente. Crédito: Life VixMall/Divulgação

O Life VixMall tem espaço para atender novos médicos e clínicas que desejarem fazer parte do complexo de saúde, que busca ampliar ainda mais os serviços no local. “O resultado do investimento foi além da expectativa, e hoje restam poucas áreas disponíveis para locação”, acrescenta Flávia Abaurre.

LIFE VIX MALL