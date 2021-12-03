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Arquitetura de núcleo médico-hospitalar alia tecnologia e humanização

Com design moderno, o Life VixMall atende a todas e mais recentes normas internacionais de conduta, garantindo segurança a usuários e empresas
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

03 dez 2021 às 19:30

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 19:30

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
O Life VixMall atende a todas e mais recentes normas internacionais de conduta. Crédito: Life VixMall/Divulgação
Um projeto arrojado que alia humanização e tecnologia em Medicina. Essa é uma das principais características do Life VixMall, um dos maiores centros médico-hospitalares do Estado, que fica localizado na Avenida Leitão da Silva, região estratégica de Vitória, e atende a todas e mais recentes normas internacionais de conduta. Isso garante segurança a usuários e empresas.
Com arquitetura avançada e sofisticada, o projeto, concebido pela arquiteta Sheila Basílio, é pioneiro no Estado e inovador como centro de saúde, planejado para atender à crescente demanda do mercado por empreendimento desse perfil.
“A construção traz áreas de circulação generosas com ampla incidência de luz natural, pisos, revestimentos e materiais com propriedades antibacterianas para controle total de proliferação de infecções e elevadores com capacidade para macas e equipamentos de suporte à vida”, explica Flávia Abaurre, da Construtora Abaurre, empresa responsável pela construção do empreendimento.
Além disso, as instalações também possuem reservatório e rede de distribuição de oxigênio, sistemas automatizados de distribuição de medicamentos e insumos para todas as áreas de interesse.
Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
As maiores expressões médicas do Espírito Santo estão reunidas no Life VixMall, tudo em um único endereço. Crédito: Life VixMall/Divulgação
Trata-se de um projeto especializado com mais de 24 mil metros quadrados com o que há de mais tecnológico, inteligente e humanizado em medicina, garante os idealizadores do complexo.
O Life VixMall reúne em um único endereço as maiores expressões da área médica do Estado, como Medsênior, Laboratório Bioclínico, Samp, Total Health, Oncomédica e Pronto Atendimento Vitória Apart Hospital.
Atualmente, o empreendimento ainda tem espaço para atender novos médicos e clínicas que desejarem fazer parte do complexo, que busca ampliar ainda mais os serviços oferecidos no local. Segundo informações da Construtora Abaurre, responsável pela obra, ainda existem áreas disponíveis para a locação que podem interessar a serviços de saúde que complementem o que é oferecido no complexo.

SERVIÇOS

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
Os pacientes  têm acesso a especialidades médico-hospitalares, laboratórios de análises clínicas, centros cirúrgicos e UTIs de última geração, além de diagnósticos com tecnologia de ponta. Crédito: Life VixMall/Divulgação
O público tem acesso a especialidades médico-hospitalares, laboratórios de análises clínicas, centros cirúrgicos e UTIs de última geração, leitos amplamente equipados e diagnóstico com tecnologia de ponta.
Localizado em uma região estratégica da Capital - a Avenida Leitão da Silva -, o Life VixMall possui fácil acesso. E para garantir maior conforto e segurança a pacientes e seus familiares, o espaço ainda conta com acomodações padrão 5 estrelas, área gourmet com o Café Tulipa, 300 vagas de estacionamento, segurança de dia e à noite, além de atendimento ágil e humanizado, pronto-socorro 24 horas, hospital de transição e memorial.

LIFE VIX MALL

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
Com mais de 24 mil metros quadrados, o Life VixMall reúne o que há de mais tecnológico, inteligente e humanizado na Medicina. Crédito: Life VixMall/Divulgação

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Telefone

(27) 3325.3544

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