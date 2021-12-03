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Pioneiro no ES, hub de saúde conecta vários serviços no mesmo espaço

Life VixMall reúne em um mesmo endereço várias empresas da área médica, desde clínicas e laboratórios até pronto-socorro. Tudo para facilitar a vida dos pacientes
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

03 dez 2021 às 18:19

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 18:19

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
Com uma localização estratégica, o Life VixMall fica na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Crédito: Life VixMall/Divulgação
Um centro de saúde médico-hospitalar que conecta, em um mesmo endereço, uma rede de cuidados de saúde e bem-estar, com a comodidade de um shopping. Esse é o conceito do hub de saúde Life VixMall. Pioneiro no Espírito Santo, reúne importantes serviços da área médica em um espaço de 24 mil metros quadrados.
“O hub de saúde é uma tendência no país e possibilita que mais pessoas tenham acesso a atendimentos qualificados em um mesmo local, sem precisar percorrer longas distâncias. Trata-se de um complexo moderno e multifuncional, onde os pacientes conseguem resolver suas questões de saúde, com comodidade, facilitadas pela localização. Uma solução inovadora que garantirá acesso à saúde a diversos públicos”, afirma Flávia Abaurre, da Construtora Abaurre, que construiu o empreendimento.
Localizado em uma das principais avenidas de Vitória, a Leitão da Silva, o espaço conta com a parceria da Medsênior, do Laboratório Bioclínico, da Samp, da Total Health, da Oncomédica e do Pronto Atendimento Vitória Apart Hospital.
Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado, favor não usar.
Entre os serviços oferecidos no Life VixMall estão a clínica exclusiva para mulheres, hospital de transição, UTIs com tecnologia de ponta e laboratórios de análises clínicas. Crédito: Life VixMall/Divulgação
O complexo ainda oferece clínica exclusiva para mulheres, hospital de transição, atendimento dedicado a melhor idade, UTIs inteligentes com tecnologia de ponta, laboratórios de análises clínicas com os maiores avanços científicos da atualidade, leitos amplamente equipados, pronto-socorro 24 horas de padrão internacional e quartos com acessibilidade, iluminação, banheiros e conveniências 5 estrelas.
Com capacidade para atender aproximadamente 85% da população em sua área de influência, o objetivo do Life VixMall é, prioritariamente, unir profissionais e operadores de saúde, como hospitais, prontos atendimentos, planos de saúde, clínicas em geral, no mesmo ambiente.
Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
Pronto-socorro com atendimento 24 horas também pode ser encontrado no Life VixMall. Crédito: Life VixMall/Divulgação
Os profissionais e clínicas que desejarem fazer parte do complexo de saúde devem conhecer a inovação do espaço. “É um projeto pioneiro numa área de demanda crescente de serviços”, observa Flávia.
E, para garantir maior conforto a pacientes e seus familiares, o espaço ainda tem área gourmet, com o Café Tulipa, e 300 vagas de estacionamento. “O empreendimento é mais um legado da Construtora Abaurre para a cidade de Vitória. Quem sabe possamos replicar em um futuro próximo”, acrescenta.

LIFE VIX MALL

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
O Life VixMall é um legado da Construtora Abaurre para a cidade de Vitória. Crédito: Life VixMall/Divulgação

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(27) 3325.3544

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