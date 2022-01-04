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Shopping vai abrir novas lojas e criar mais de 500 vagas de emprego

Pioneiro mall no Estado, Shopping Vitória planeja nova expansão para 2022 com a entrada de mais estabelecimentos e operações comerciais
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

04 jan 2022 às 15:58

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 15:58

Shopping Vitória - decoração Natal
Shopping Vitória registra público médio mensal de 950 mil de pessoas: protagonismo e experiência Crédito: Italo Spagnol/Divulgação
A retomada da economia faz voltar o movimento no comércio e, como consequência do aumento das vendas, cresce também a abertura de novas lojas e a criação de postos de trabalho. É isso que acontece no Shopping Vitória, na Enseada do Suá, na Capital, que tem previsão de gerar mais de 500 empregos no Estado em função das novas operações.
Neste final de ano e também para 2022, o shopping vai inaugurar vários estabelecimentos, muitas deles inéditos no Espírito Santo, e a expectativa é de crescimento tendo como parâmetro dados anteriores à pandemia do novo coronavírus.
"Estamos com números muito animadores. Nossa expectativa para o fim do ano é crescermos 10% em relação aos números de 2019, que já foi um ano muito bom para o Shopping Vitória. Esperamos crescer ainda mais em 2022 com a chegada de operações inéditas no Estado"
Raphael Brotto - Diretor-geral do Shopping Vitória
Na lista dessas novas operações está o Camarada Camarão, restaurante nordestino de rede nacional. Ele vai ficar instalado de frente para a Avenida Américo Buaiz, com conceito “open space”, em uma área de mais de 1.600m². A inauguração está prevista para maio de 2022 e vai mudar a fachada do Shopping Vitória.
“Estamos felizes em receber a primeira unidade do Camarada Camarão no Espírito Santo. O projeto terá um visual único, com ambiente moderno e aconchegante para os clientes. A expectativa é que essa seja a maior e mais moderna das unidades da marca”, afirma Raphael Brotto.
Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória
Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória, destaca que premissa é ouvir e atender os desejos dos consumidores Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação
A Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina, vai mudar de local dentro do shopping e ganhar uma “casa” maior. Dos atuais 500m², a Centauro inaugura uma megaloja com 1.319m². Os clientes vão se surpreender no ambiente, que tem novo conceito, foco na experiência dos consumidores, serviços cada vez mais personalizados e layout mais moderno e tecnológico.
“E, atendendo à demanda dos nossos clientes, vamos inaugurar um mercado de hortifrúti e mercearia de 500m², com produtos naturais e saudáveis. É o Sabor da Terra, que já tem mais de 30 anos de atuação na Praia do Canto”, detalha Raphael Brotto. Ele finaliza: essas novas operações no shopping devem gerar mais de 500 empregos no mercado capixaba.
Também inauguram operações no Shopping Vitória: Nike, Óticas Carol, City Shoes, Rip Curl, Jef, Life By Vivara, Allma, e Cosmo Odonto. E outras recentemente também foram inauguradas: lojas Cia. Marítima, Laser Rosa, Body for Sure, Keka Sapeca, Gio Laser e a rede varejista Fast Shop.

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