Dois shoppings da Grande Vitória se preparam para receber novas lojas, restaurantes e mercados até meados do ano que vem. As operações devem gerar, ao todo, 850 empregos diretos e indiretos.

As oportunidades serão para cargos como atendente, vendedor, auxiliar de estoque, repositor, cozinheiro, caixa, entre outras.

Novo restaurante no Shopping Vitória vai ocupar espaço onde hoje estão duas salas de cinema Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Novas lojas em shoppings vão abrir 850 vagas de emprego na Grande Vitória

[email protected]. A seleção dos novos colaboradores deve começar no início do ano que vem. Quando entrar atividade as chances serão para atendentes e pessoas da área administrativa. Os interessados já podem enviar o currículo para e-mail. A seleção dos novos colaboradores deve começar no início do ano que vem.

Já local onde funciona o cinema, duas das salas serão demolidas para dar lugar ao restaurante nordestino Camarada Camarão, que prevê a contratação de 120 colaboradores. A inauguração do espaço também deve ocorrer em maio de 2022.

Para receber o Sabor da Terra e o Camarada Camarão, a administração do Shopping Vitória precisa realizar adaptações nos locais onde os empreendimentos serão instalados. O investimento do centro de compras nessas obras será na ordem de R$ 5 milhões, sendo R$ 2,5 milhões, respectivamente.

Segundo o diretor geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, outras marcas planejam ampliar ou se instalar no empreendimento. Entre as ampliações, um exemplo é a Centauro. A loja vai mudar de local e passará dos 500 m² atuais para um espaço com 1.500 m². A previsão é de que o novo estabelecimento seja inaugurado em dezembro.

“Ao todo, temos 40 lojas em reforma, entre novas e lojistas aproveitando para reformar. Teremos marcas como Intimissimi, Rip Curl, Fast Shop, City Shoes, Toy Kids e a cervejaria Casa 107. Estamos constantemente escutando os clientes e tentando trazer marcas que atendam os desejos deles”, comenta Brotto.

Outra loja que está chegando ao shopping é a Youcom, que deve gerar em torno de 80 empregos.

VILA VELHA

O Shopping Praia da Costa, em Vila Velha , anunciou a chegada de novas operações, totalizando 350 oportunidades de trabalho. As chances são para operadores de caixa, cozinheiros, auxiliares de cozinha, garçons, vendedores, auxiliares de estoque, gerentes de loja, entre outros cargos.

Projeção de novo restaurante no Shopping Praia da Costa Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação

Até o final do ano, serão inauguradas três opções gastronômicas: Pecorino (cantina italiana), Nagairô (comida japonesa) e um winebar. A expectativa é de que sejam gerados cerca de 200 empregos diretos e indiretos e o processo de captação dos novos funcionários já começou.

A gerente de marketing do centro de compras, Andreia Vidal, destaca que as operações inauguram um novo momento para o shopping. “Os novos restaurantes vêm para complementar um mix gastronômico que já é conhecido por ser muito rico em opções. Em 2022, haverá ainda novidades e investimentos previstos para todas as áreas do shopping, com foco em proporcionar ainda mais conforto aos clientes e novas experiências”, comenta.