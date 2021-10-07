Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
6 mil vagas indiretas

Obra de navio da Marinha no Estaleiro Jurong vai criar 600 empregos

Embarcação, que será enviada à Antártica, deve ser construída em 36 meses. O investimento na nova estrutura é de R$ 780 milhões

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 14:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 out 2021 às 14:03
Projeção do navio da Marinha que será construído pelo Estaleiro Jurong, em Aracruz
Projeção do navio da Marinha que será construído pelo Estaleiro Jurong, em Aracruz Crédito: CLAYTON DE SOUZA
As obras do Navio de Apoio Antártico (Napant) da Marinha no Estaleiro Jurong, em Aracruz, vão gerar 600 empregos diretos e outros 6 mil indiretos a partir do ano que vem. A previsão é de que o projeto dure 36 meses, com custo total de R$ 780 milhões.
O anúncio de que a empresa do Espírito Santo foi a vencedora no processo licitatório foi feito no último dia 5 de outubro por oficiais da corporação, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
Após a conclusão, a embarcação será enviada à Antártica para atuar no apoio às pesquisas científicas brasileiras na região. O contrato entre a corporação e o estaleiro deve ser assinado no primeiro semestre de 2022.
De acordo com o diretor geral de material da Marinha, almirante de esquadra, José Augusto Vieira da Cunha de Menezes, o projeto de construção do Napant será gerenciado pela Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgeprom) e prevê a aquisição dos equipamentos e sistemas científicos, dos planos de gestão do ciclo de vida e do apoio logístico ao Programa Antártico Brasileiro (Proantar).
Após análise das propostas, o Estaleiro Jurong foi escolhido por ter apresentado a melhor oferta dentro dos critérios de seleção da Marinha. O Napant vai substituir o Navio de Apoio Oceonográfico (Napoc) Ary Rangel, construído em 1981.
Segundo informações no site da Marinha, a embarcação deverá ter no mínimo 45% de conteúdo local em sua estrutura e a expectativa é de que crie até 600 empregos diretos durante a construção. Com o investimento, outros segmentos da economia também devem ser movimentados, o que vai impactar em outros seis 6 mil empregos indiretos.
A proposta é que o navio contribua nas atividades de pesquisa oceanográficas e também meteorológicas, com a intenção de alavancar a participação brasileira nas discussões sobre o destino do continente antártico. 
O Estaleiro Jurong e a Marinha foram demandados para explicar o projeto, mas ainda não deram retorno.
Obra de navio da Marinha no Estaleiro Jurong vai criar 600 empregos

Veja Também

Sines do ES oferecem 1.995 vagas de estágio e emprego; confira

Novo complexo médico vai ser construído na Serra e gerar 590 empregos

Jurong tem novo contrato de R$ 875 milhões para obra em navio da Petrobras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Empregos (ES) Marinha Estaleiro Jurong Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados