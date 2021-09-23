Novo complexo médico vai ser construído na Serra e gerar 590 empregos

Perspectiva de como vai ser a unidade da Unimed na Serra Crédito: Unimed Vitória / Divulgação

Cerca de 590 empregos serão gerados com a implantação de uma nova unidade da Unimed Vitória , que será instalada no bairro São Geraldo, na Serra . O empreendimento vai receber um investimento na ordem de R$ 70 milhões, com recursos provenientes da cooperativa médica e cooperados, além de outros investidores.

Do total de oportunidades, 160 serão para trabalhar nas obras do complexo médico. Haverá postos para pedreiros, engenheiro civil, eletricista, ajudante de pedreiro, entre outros. As contratações serão feitas, aos poucos, pela empresa responsável, que ainda será definida. O empreendimento deve começar a ser construído em um prazo máximo de quatro meses.

As obras devem ser concluídas até o final de 2022. Quando entrar em operação, a unidade vai precisar de 280 colaboradores. As chances serão para cargos como enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, além de profissionais para área administrativa em cargos de auxiliar, contador, administrador, entre outras.

Além das oportunidades para trabalhadores da construção civil e colaboradores, o complexo contará com 150 novos médicos cooperados.

NOVO MODELO DE NEGÓCIO

O lançamento da pedra fundamental do Serviços em Unidade Avançada (SUA) será nesta sexta-feira (24), às 9h. O espaço marca um novo modelo de negócio da cooperativa e será o primeiro empreendimento realizado pela Holding Unimed Vitória.

O espaço terá 7.500 m² de área construída e capacidade de realizar até 30 mil atendimentos por mês. No local, haverá Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico, Unidade de Oncologia, posto de coleta laboratorial e uma Unidade Básica de Diagnóstico - que estará apta a oferecer serviços como mamografia e ressonância, entre outros.

O usuário também terá acesso ao Hospital Dia para a realização de pequenos procedimentos. Os serviços Unimed Personal e Viver Bem Unimed, que já existem no município, serão ampliados e ficarão no novo espaço.

O diretor administrativo e financeiro da Unimed Vitória, Luiz Carlos Paier, destaca que o novo complexo médico faz parte do planejamento estratégico da cooperativa que consiste em apostar na oferta de serviços em outros municípios, como o da Serra.