Fábrica de fogões vai criar 500 empregos ao ampliar indústria em Sooretama

Fábrica da Itatiaia em Sooretama vai passar por ampliação nos próximos dois anos Crédito: Bandes/Divulgação

A Itatiaia, indústria especializada na produção de fogões e móveis de cozinha, vai ampliar a fábrica de Sooretama , no Norte do Espírito Santo , e criar cerca de 500 novos empregos nos próximos dois anos.

Serão 200 oportunidades temporárias geradas durante as obras e cerca de 300 chances para a composição do quadro de colaboradores efetivos da operação. O investimento será na ordem de R$ 55 milhões.

As informações constam no projeto entregue pela empresa à prefeitura na última semana, segundo o secretário de Arrecadação e Tributos da cidade, Francisco Bittencourt. Ele explicou que a companhia deverá ser beneficiada pela Lei Municipal Complementar nº 12/2019, que prevê a concessão de incentivos fiscais por um período de dez anos.

Segundo o titular da pasta, um decreto do prefeito Alessandro Broedel deverá garantir à companhia a isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e taxas de alvarás como o de construção, o de funcionamento e o habite-se.

“A empresa só aguarda essa autorização para iniciar as obras. Será construído um novo galpão de 18 mil m² para aumentar a produção. A legislação estabelece que a empresa deve priorizar a contratação de mão de obra local”, ressalta Bittencourt.

Para as obras, deverão ser escolhidos profissionais que atuam como pedreiros, eletricistas, carpinteiros e serventes de obras. Eles serão contratados pelas empreiteiras que vão executar a construção.

A Itatiaia inaugurou a fábrica capixaba em 2011 e conta hoje com cerca de 800 trabalhadores. A unidade de Sooretama produz anualmente, em média, 480 mil fogões de chão, 360 mil cooktops e 840 mil cozinhas de madeira. Após a ampliação, a empresa terá em torno de 1,1 mil colaboradores e prevê aumentar a capacidade produtiva em 67%. A área total ficará em 58 mil m².

O especialista tributário da Itatiaia, Brendo Simão, comenta que, além dos benefícios da prefeitura, a empresa já realizou, junto ao governo do Estado, a renovação do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES).