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Norte do ES

Fábrica de fogões vai criar 500 empregos ao ampliar indústria em Sooretama

Do total de oportunidades, 200 serão temporárias para a construção de um novo galpão e 300 para a composição do quadro de colaboradores na operação

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 12:54

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 ago 2021 às 12:54
Fábrica da Itatiaia em Sooretama
Fábrica da Itatiaia em Sooretama vai passar por ampliação nos próximos dois anos Crédito: Bandes/Divulgação
A Itatiaia, indústria especializada na produção de fogões e móveis de cozinha, vai ampliar a fábrica de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, e criar cerca de 500 novos empregos nos próximos dois anos.
Serão 200 oportunidades temporárias geradas durante as obras e cerca de 300 chances para a composição do quadro de colaboradores efetivos da operação. O investimento será na ordem de R$ 55 milhões. 
As informações constam no projeto entregue pela empresa à prefeitura na última semana, segundo o secretário de Arrecadação e Tributos da cidade, Francisco Bittencourt. Ele explicou que a companhia deverá ser beneficiada pela Lei Municipal Complementar nº 12/2019, que prevê a concessão de incentivos fiscais por um período de dez anos.

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Segundo o titular da pasta, um decreto do prefeito Alessandro Broedel deverá garantir à companhia a isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e taxas de alvarás como o de construção, o de funcionamento e o habite-se.
“A empresa só aguarda essa autorização para iniciar as obras. Será construído um novo galpão de 18 mil m² para aumentar a produção. A legislação estabelece que a empresa deve priorizar a contratação de mão de obra local”, ressalta Bittencourt.
Para as obras, deverão ser escolhidos profissionais que atuam como pedreiros, eletricistas, carpinteiros e serventes de obras. Eles serão contratados pelas empreiteiras que vão executar a construção. 
As contratações para a operação após a expansão deverão ocorrer a partir de meados de 2023. As oportunidades costumam ser anunciadas pela página de carreira da companhia, no Linkedin e no Vagas.com.

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A Itatiaia inaugurou a fábrica capixaba em 2011 e conta hoje com cerca de 800 trabalhadores. A unidade de Sooretama produz anualmente, em média, 480 mil fogões de chão, 360 mil cooktops e 840 mil cozinhas de madeira. Após a ampliação, a empresa terá em torno de 1,1 mil colaboradores e prevê aumentar a capacidade produtiva em 67%. A área total ficará em 58 mil m².
O especialista tributário da Itatiaia, Brendo Simão, comenta que, além dos benefícios da prefeitura, a empresa já realizou, junto ao governo do Estado, a renovação do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES). 
"As obras serão realizadas em várias etapas e a nossa previsão é de que ela entre em operação entre julho e agosto de 2023. As contratação vão ocorrer aos poucos. Sentimos a necessidade de expandir a planta fabril para alavancar as nossas vendas e também fomentar a economia da região Norte do Espírito Santo, sempre com foco em nosso consumidor final. Um outro ponto que levou a essa decisão foram as exportações de nosso produtos, que cresceram 10% entre 2019 e 2021."
Brendo Simão - Especialista tributário

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