Nova empresa assume fábrica de polpas em Linhares e vai abrir 120 vagas

Centro de Distribuição da empresa em Linhares Crédito: Leão Alimentos/Divulgação

O empreendimento será focado na produção de polpas e será operado pela Agrotrop, empresa fundada por empresários que já trabalhavam com o ramo do processamento de frutas.

A produção será feita no parque fabril da antiga Trop Frutas, localizada no bairro Canivete, às margens da BR 101. O espaço abrigava a operação da Leão, empresa de sucos da Coca-Cola no Brasil, e produzia para a marca Del Valle.

A nova operação será tocada por Alexander Rochefeller Ribeiro de Oliveira Pinto, carioca de Niterói, e Marcelo Yano, paulista de Marília, que se uniram para fundar a Agrotrop.

Alexander Rochefeller (Alex) e Marcelo Yano, da Agrotop, investidores responsáveis pela fábrica Crédito: Felipe Reis/Secom-Linhares

Segundo os empresários, a companhia deve absorver colaboradores que estavam trabalhando no espaço antes do encerramento das atividades. Eles explicaram que 20 pessoas já foram contratadas para a fase inicial de implantação. Esse número deve chegar a 50 até o fim de agosto e pular para 120 até dezembro de 2021.

Nessa primeira fase, a empresa vai processar maracujá, abacaxi, goiaba e manga. Para 2022, a projeção é agregar outras culturas presentes na região como abóbora, cenoura, cajá, jaca e abacate. Com essa perspectiva de ampliação, o número de postos de trabalho deve chegar a 250 no próximo ano.

A retomada da processamento de polpas tem um peso importante na cadeia de fornecedores da região, que é grande produtora de frutas. São centenas de agricultores envolvidos no processo. Segundo os empresários, a maior parte da produção da indústria, cerca de 80%, será exportada para países da América do Sul como Chile, Colômbia e Peru. Os outros 20% serão destinados ao mercado doméstico.

Os dois empresários relatam que já tem experiência com o processamento de frutas e destacam o bom ambiente de negócios que encontraram no Espírito Santo. “Eu já trabalhei em outros Estados, mas gostei da maneira direta como fomos tratados aqui no Espírito Santo. Isso facilitou nossas negociações", revelou Yano.