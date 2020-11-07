Fábrica dos sucos Del Valle vai fechar e demitir 800 no ES

1) Quando a empresa vai encerrar as atividades?

A empresa confirma que informou aos seus funcionários que está passando por uma transição da sua malha de produção e pretende desmobilizar suas operações industriais em Linhares no segundo semestre de 2021.



2) Qual o motivo para o fechamento da unidade de Linhares?

Redução, ampliação ou qualquer decisão em torno de uma operação fabril implicam numa série de estudos e possibilidades que são realizadas previamente e levam em consideração, diversas variáveis econômicas, sociais e ambientais, visando a melhor viabilidade estratégica e sustentação das operações. Nenhuma decisão é implantada da noite para o dia e, quando executada, deve ser sempre precedida de uma atuação responsável com todas as pessoas diretamente afetadas. Por isso, estamos conduzindo este processo com o máximo de antecedência, respeito com as pessoas que serão potencialmente afetadas, em especial nossos funcionários, visando uma atuação transparente com todos e cuidadosa com nossos funcionários.



3) Há relação com a pandemia? Mercado consumidor? Ambiente de negócios no ES?

Ressaltamos que esta decisão está pautada exclusivamente em motivações do negócio, visando um aprimoramento das nossas eficiências operacionais para reforçar nossas estratégias e a competitividade do nosso portfólio. Na prática, estamos ajustando o nosso modelo de negócio, até então atendido em uma malha centralizada de produção, o que funcionou bem por um tempo, mas, nos últimos anos, chegamos à conclusão que o mesmo precisava passar por uma revisão e passar para uma nova malha de produção descentralizada, sendo atendida por diferentes unidades produtivas distribuídas em diferentes regiões do país. Visando assim maior eficiência para os nossos processos produtivos e logísticos das nossas operações. Portanto, reforçamos que a decisão não tem nenhuma relação com qualquer aspecto regional e sim com uma revisão da estratégia de negócio. Somos muito gratos ao Espírito Santo, que sempre nos acolheu muito bem.



4) Onde a produção que hoje é feita em Linhares será realizada assim que a empresa capixaba fechar?

Conforme respondido na pergunta anterior, em diferentes fábricas distribuídas nas diversas regiões do país. Devendo, para tanto, seguir premissas contratuais de qualidade, eficiência, rede de fornecedores de suas matérias-primas e adequação tecnológica para preservação das características próprias de seus produtos. Buscamos sempre por medidas internas e externas focadas na sustentabilidade do negócio, sem abrir mão dos nossos compromissos de qualidade com nossos consumidores.



5) Quantos profissionais trabalham hoje na Leão Alimentos Linhares?

Em Linhares, atualmente temos cerca de 800 funcionários diretos.



6) Todos esses profissionais serão dispensados ou haverá aproveitamento de parte da mão de obra?

Como procedimento padrão, sempre que possível buscamos realizar o aproveitamento dos nossos profissionais. Contudo, neste caso, como ao final do processo de transição, no segundo semestre de 2021 as operações serão desmobilizadas, isso dependerá muito da disponibilidade de posições em outras unidades e a mobilidade dos profissionais. Portanto, não temos neste momento, com dar nenhuma garantia sobre isso. Compartilharemos com as demais empresas do Sistema os talentos que passam a estar disponíveis e estaremos abertos às demais indústrias do segmento para recomendá-los. Neste momento, nosso principal objetivo será fazer uma transição, buscando administrar e buscar meios de gerar o menor impacto possível aos nossos funcionários e suas famílias.



7) Como vai ser esse processo de desligamento dos profissionais?

Ocorrerá com total transparência e no segundo semestre de 2021, viabilizando um suporte social e profissional, como pacote de apoio que envolve desde uma gratificação adicional até um programa de requalificação e recolocação profissional.



8) Desde quando a Leão atuava em Linhares?

Desde 2005. Em 2002 foi a fundação até ser comprada em 2005, passando então a ser uma fábrica da Leão Alimentos.



9) Quais eram os produtos que faziam parte da linha de produção da empresa no ES?

Sucos e néctares.



10) Qual era a produção em volume/ano da Leão Linhares?

Por motivos estratégicos, não divulgamos informações pertinentes a capacidade produtiva, faturamento e outras.



11) Quais são as outras unidades da Leão no Brasil? Elas também vão passar por alguma mudança estrutural, como a unidade do ES?

A empresa conta com operações nos Estados do Paraná e São Paulo, mas essa é uma decisão que impacta principalmente a operação local, em Linhares, e seus efeitos devem ser sentidos com mais ênfase na região.



12) A unidade de Linhares foi vendida ou está em negociação de venda para alguma empresa do mesmo ramo?

Não, a unidade de Linhares não foi vendida. O que anunciamos foi uma transição da nossa capacidade produtiva e a desmobilização da unidade no segundo semestre de 2021, quando encerramos as atividades. Neste momento, não temos ou estamos negociando a venda da unidade com nenhuma outra empresa



13) Caso positivo, é possível informar a empresa? Ou se ela assume imediatamente à saída da Leão em 2021?

Conforme respondido acima.



14) Caso negativo, a venda da unidade com a infraestrutura e os equipamentos é avaliada pela companhia?

Até este momento, estamos focados em organizar o processo de transição da capacidade, assim como ter total atenção aos cuidados que precisamos ter com os nossos funcionários. Agora com os funcionários informados, vamos abrir uma nova etapa sobre como vamos direcionar os encaminhamentos sobre os sites e seus ativos.

