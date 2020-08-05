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Setor de petróleo e gás

TechnipFMC confirma que vai encerrar produção de tubos flexíveis no ES

Multinacional vai transferir atividades, que acontecem hoje no Porto de Vitória, para a sua planta no Porto do Açu, no Estado do Rio de Janeiro

Públicado em 

05 ago 2020 às 13:45
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Data: 28/08/2010 - Vitória - ES - Depósito de bobinas da Flexibrás visto da baía de Vitória - Editoria: Economia AG - Foto: Gabriel Lordêllo - Jornal A Gazeta - ECONOMIA - .
Bobinas de tubos flexíveis produzidos pela TechnipFMC na unidade capixaba, no Porto de Vitória  Crédito: Gabriel Lordêllo/Acervo A Gazeta
A multinacional TechnipFMC confirmou à coluna no início desta tarde que irá encerrar em dezembro deste ano a produção de tubos flexíveis voltados para a cadeia de petróleo e gás na planta localizada no Porto de Vitória. De acordo com a empresa, conforme publicado em primeira mão neste espaço, a fabricação do produto passará a ser feita na unidade da companhia no Porto do Açu, no Rio de Janeiro.

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A TechnipFMC justifica que a decisão é fruto de várias mudanças organizacionais que estão sendo adotadas pela empresa em função da “queda sem precedentes nas atividades do mercado devido à pandemia da Covid-19 e da redução na demanda por petróleo e gás”.
A multinacional franco-americana, que está instalada na área da Codesa desde 1985 e emprega mais de 1.000 profissionais, informou que outras atividades da empresa no Espírito Santo permanecerão inalteradas, mas não detalhou quais. A empresa tem desde 2012 um centro tecnológico na região de Jucu, em Viana. O local é voltado para o desenvolvimento de estruturas de dutos flexíveis e novos materiais.

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A coluna também questionou se os trabalhadores que atuam na unidade capixaba serão mantidos no quadro e transferidos para Açu ou se serão demitidos, mas a companhia não se manifestou sobre o assunto. Disse apenas que “todas as decisões serão tomadas com o máximo de cuidado em relação ao impacto para nossos funcionários, clientes e comunidades”.
Segundo fontes, há uma grande apreensão entre os empregados da empresa. Alguns já tomaram ciência que serão remanejados para a planta fluminense, mas muitos deverão ser dispensados nos próximos meses.
Além dos impactos no mercado de trabalho, o fim da produção dos tubos flexíveis, que era a principal atividade da empresa no Estado, trará reflexos na movimentação da cadeia de fornecedores, na arrecadação de impostos, na receita da Codesa e no desenvolvimento de inovação e tecnologia no Estado.

O que disse a Technip:

"A queda sem precedentes nas atividades do mercado devido à pandemia da Covid-19 e a redução na demanda por petróleo e gás resultou em várias mudanças organizacionais difíceis na TechnipFMC. No Brasil, a TechnipFMC irá consolidar a produção de tubos flexíveis em sua unidade no Açu, com foco em produtos de alta tecnologia, encerrando a fabricação em sua planta de Vitória-ES em dezembro deste ano. As demais atividades da empresa no Espírito Santo permanecem inalteradas e qualquer nova decisão será comunicada posteriormente.
Todas as decisões serão tomadas com o máximo de cuidado em relação ao impacto para nossos funcionários, clientes e comunidades. Com forte presença no Brasil, a TechnipFMC permanece comprometida com suas operações atuais e com sua participação no futuro do setor de petróleo e gás brasileiro."

Posicionamento

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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