TechnipFMC confirma que vai encerrar produção de tubos flexíveis no ES

"A queda sem precedentes nas atividades do mercado devido à pandemia da Covid-19 e a redução na demanda por petróleo e gás resultou em várias mudanças organizacionais difíceis na TechnipFMC. No Brasil, a TechnipFMC irá consolidar a produção de tubos flexíveis em sua unidade no Açu, com foco em produtos de alta tecnologia, encerrando a fabricação em sua planta de Vitória-ES em dezembro deste ano. As demais atividades da empresa no Espírito Santo permanecem inalteradas e qualquer nova decisão será comunicada posteriormente.

Todas as decisões serão tomadas com o máximo de cuidado em relação ao impacto para nossos funcionários, clientes e comunidades. Com forte presença no Brasil, a TechnipFMC permanece comprometida com suas operações atuais e com sua participação no futuro do setor de petróleo e gás brasileiro."

