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Nova gestão

Ex-presidente da Codesa vai trabalhar na Findes

Luis Claudio Santana Montenegro passa a fazer parte da equipe comandada por Cris Samorini, que assumiu a Federação das Indústrias do Espírito Santo no último dia 30

Públicado em 

03 ago 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Luis Claudio Santana Montenegro vai assumir a coordenação dos conselhos temáticos da Findes
Luis Claudio Santana Montenegro vai assumir a coordenação dos conselhos temáticos da Findes Crédito: Edson Chagas/Arquivo
O ex-presidente da Codesa Luis Claudio Santana Montenegro vai fazer parte da nova gestão da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), que desde o último dia 30 passou a ser comandada pela empresária Cristhine Samorini.
Montenegro vai ser o coordenador dos conselhos temáticos da entidade, função que durante o mandato do então presidente Léo de Castro era ocupada por Fabio Ruschi.  Os conselhos funcionam como órgãos consultivos e de assessoramento da federação e têm o objetivo de definir prioridades, elaborar programas, propor agendas de desenvolvimento em linha com os projetos e as pautas da indústria. 
A escolha do nome, segundo a nova presidente da Findes, se deu em função do conhecimento e da experiência que Montenegro tem em relação a assuntos que são de interesse da federação, como infraestrutura. Além disso, o engenheiro tem um bom trânsito em Brasília, o que pode ser, na visão de Cristhine, interessante para que o segmento industrial capixaba consiga avançar em pautas estratégicas para o Estado.
Montenegro é, desde 2002, funcionário de carreira da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Em 2009, foi diretor de Planejamento e Informações da Secretaria de Portos, além de ter atuado como coordenador do Plano Nacional de Logística Portuária.
De novembro de 2011 a março de 2014, foi presidente do Conselho de Administração da Companhia Docas do Pará. Entre 2014 e 2015 atuou durante 1 ano e sete meses na Codesp (Companhia Docas de São Paulo), onde foi diretor de Planejamento do Porto de Santos. Ficou três anos (de 2016 a 2019) na presidência da Codesa, aqui no Estado, e no último ano estava assessorando a senadora Rose de Freitas em Brasília.

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DURVAL DEIXA O FÓRUM CAPIXABA DE PETRÓLEO E GÁS

Outro cargo que ficará sob a responsabilidade de Luis Claudio Montenegro é referente ao trabalho junto ao setor de petróleo e gás. Até a semana passada, quem respondia por essa pasta era o consultor Durval Vieira de Freitas, que também atuava como coordenador-executivo do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás (FCP&G). O Fórum reúne diversas entidades como Findes, governo do ES, Sebrae e as empresas Petrobras, Shell, Equinor e Prysmian.
Com a saída de Durval, o cargo de secretário-executivo do FCP&G ainda será discutido junto aos participantes da instituição, conforme contou à coluna a nova presidente da Findes.

MISSÃO CUMPRIDA

Durval Vieira ficou na função por dois anos e meio. À coluna ele disse que, quando foi chamado pelo atual presidente da federação, Léo de Castro, assumiu o compromisso de atuar para desenvolver o setor de óleo e gás capixaba. “Com esse trabalho, o Espírito Santo passou a ser protagonista no país de todas as ações relacionadas ao segmento. Hoje, onde você vai, qualquer pessoa da área de petróleo e gás no Brasil sabe do Fórum Capixaba. Foi um trabalho gratificante, mas optei por encerrar esse ciclo. Não é nada pessoal, apenas considero que cumpri o compromisso que assumi com o Léo e, agora, pretendo me dedicar mais à minha empresa.”
Durval Vieira de Freitas recebeu da Findes o troféu “Amigo da Indústria" Crédito: Arquivo pessoal

SAINTIVE CONTINUA NO IDEIES

As mudanças previstas para acontecerem na Findes não vão passar pelo Ideies. O economista Marcelo Saintive permanecerá como diretor-executivo do órgão. Segundo Cris Samorini, a federação quer continuar o trabalho que vinha sendo feito pelo ex-secretário do Tesouro Nacional e sua equipe. De acordo com ela, um dos principais focos do Ideies na nova gestão será no projeto Indústria 2035, plano estratégico para traçar o futuro do setor do Estado. Saintive, que é também o economista-chefe da federação, está na Findes desde maio de 2017.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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