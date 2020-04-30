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Eleição na Findes

Cristhine Samorini é eleita a nova presidente da Findes

Por 23 votos a 10, ela derrotou Egidio Malanquini na eleição realizada nesta quinta-feira (30) e comandará a Federação das Indústrias do Espírito Santo, no lugar de Léo de Castro, até 2023

Públicado em 

30 abr 2020 às 15:10
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Cristhine Samorini
Cristhine Samorini Crédito: Amarildo
A empresária Cristhine Samorini será a nova presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Por 23 votos a 10, ela derrotou Egidio Malanquini na eleição realizada nesta quinta-feira (30) e comandará a Findes até 2023, no lugar de Léo de Castro, que pertence ao mesmo grupo e a apoiou no processo. 
Cristhine, 41 anos, é a diretora comercial da Grafitusa, gigante do ramo das gráficas, que completa 100 anos de funcionamento no mês de maio. Também preside o Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo (Siges), um dos 33 que compõem a Findes. Ela é a primeira mulher a ser eleita presidente da Findes na história da instituição.
O mandato de Léo de Castro termina no dia 29 de julho. A posse da nova presidente ocorrerá em agosto.

Veja Também

Quem é quem na eleição desta quinta (30) pela presidência da Findes?

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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