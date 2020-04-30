Cristhine Samorini é eleita a nova presidente da Findes

Cristhine Samorini Crédito: Amarildo

A empresária Cristhine Samorini será a nova presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Por 23 votos a 10, ela derrotou Egidio Malanquini na eleição realizada nesta quinta-feira (30) e comandará a Findes até 2023, no lugar de Léo de Castro, que pertence ao mesmo grupo e a apoiou no processo.

Cristhine, 41 anos, é a diretora comercial da Grafitusa, gigante do ramo das gráficas, que completa 100 anos de funcionamento no mês de maio. Também preside o Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo (Siges), um dos 33 que compõem a Findes. Ela é a primeira mulher a ser eleita presidente da Findes na história da instituição.