Gengibre: 8 benefícios para a saúde que você precisa conhecer

O gengibre, além de ser um ingrediente saboroso, traz muitos benefícios à saúde Crédito: Imagem: pilipphoto | Shutterstock

O gengibre é uma raiz nativa do Sudeste Asiático, conhecida por seu sabor picante e levemente adocicado. Este ingrediente versátil é amplamente utilizado em diversas culinárias, sendo empregado em chás, temperos, doces e pratos salgados.

Além do uso na cozinha, o gengibre também é apreciado devido aos benefícios para a saúde, graças aos seus compostos ativos naturais que apresentam propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Inclusive, no Brasil, ele está listado no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Abaixo, conheça alguns benefícios do gengibre para a saúde!

1. Anti-inflamatório

O gengibre é rico em diversos compostos bioativos, incluindo o gingerol, o shogaol e o paradol, conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias. O consumo regular da raiz pode ajudar a prevenir condições inflamatórias, como artrite, dores musculares, enxaquecas e cólicas menstruais. “Vários estudos científicos descreveram os compostos bioativos do gengibre; entre eles, o mais importante é o gingerol, cujas propriedades medicinais já foram comprovadas”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

2. Alivia náuseas

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção do gengibre pode ser utilizada em casos de enjoo, náusea e vômito da gravidez, de movimento e pós-operatório, bem como em situações de má digestão em geral. Por conter gingerol, essa raiz exerce efeitos calmantes no trato gastrointestinal.

3. Auxilia na redução de peso

O gengibre é reconhecido por elevar a temperatura corporal, o que o torna um termogênico natural. Ao acelerar o metabolismo, contribui para a queima de calorias, auxiliando na perda de peso, além de ajudar a reduzir o apetite. Mas, para fazer efeito no organismo, é importante combiná-lo com uma alimentação balanceada e exercícios físicos.

4. Estimula o sistema imunológico

Por ser rico em compostos antioxidantes e com ação anti-inflamatória, o gengibre contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando o organismo a responder melhor a agentes externos prejudiciais. Essas substâncias atuam na proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres, além de auxiliarem na redução de processos inflamatórios que podem enfraquecer as defesas naturais do corpo.

Incluir o gengibre na dieta de forma regular pode ajudar a controlar o açúcar no sangue Crédito: Imagem: Narong Jhanwattana | Shutterstock

5. Controla o açúcar no sangue

O gengibre pode desempenhar um papel importante no controle dos níveis de açúcar no sangue, pois seus compostos bioativos podem contribuir para a melhora da sensibilidade à insulina, hormônio responsável por regular a glicose no organismo. Com essa ação, ele pode auxiliar na estabilização dos níveis glicêmicos, evitando picos e quedas bruscas ao longo do dia.

Isso é importante principalmente porque o diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas.

6. Melhora a circulação sanguínea

O gengibre é conhecido por suas propriedades vasodilatadoras, que promovem o fluxo sanguíneo no organismo, melhorando a circulação e contribuindo para a prevenção de doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial e o infarto.

A cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita explica que o gengibre possui uma enzima que ajuda a dissolver a fibrina, proteína envolvida na coagulação do sangue. Esta atua no processo de formação dos trombos e também está ligada ao endurecimento das veias varicosas.

7. Melhora a saúde cerebral

O consumo de gengibre pode melhorar a circulação sanguínea, o que consequentemente contribui para aprimorar a função cognitiva e promover a saúde cerebral. Suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias auxiliam na proteção das células cerebrais, ajudando a diminuir o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson.

8. Auxilia na saúde respiratória

O gengibre pode ser um aliado na saúde respiratória, pois seus compostos naturais possuem ação anti-inflamatória e expectorante, ajudando a aliviar a irritação das vias aéreas e a eliminar o muco acumulado. Esse efeito pode contribuir para a melhora de sintomas comuns em gripes, resfriados e alergias, como tosse, congestão nasal e dor de garganta.

Atenção ao uso do gengibre

Apesar dos diversos benefícios do gengibre para a saúde , seu uso deve ser feito com cautela, especialmente em casos de consumo excessivo ou por pessoas com condições específicas. “Em casos de cálculos biliares, utilizar apenas com acompanhamento de profissional de saúde. Evitar o uso em pacientes que estejam usando anticoagulantes, com desordens de coagulação, ou com cálculos biliares; irritação gástrica e hipertensão, especialmente em doses altas. Evitar o uso em menores de seis anos”, adverte o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010.